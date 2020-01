Bratislava 24. januára (TASR) – Developer HB Reavis pokračuje v asanácii biznis centra Apollo 1 na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorému hrozilo zrútenie sa. S prácami začal vlani v septembri a sú rozdelené na tri fázy uskutočňujúce sa paralelne. Po zbúraní má na pozemku následne vyrásť Nové Apollo, práce na ňom podľa investora napredujú.



"Práce na Novom Apolle napredujú. Na základe búracieho povolenia postupne rozoberáme celú budovu Apollo 1, aby sme sa po získaní všetkých ostatných potrebných povolení mohli hneď pustiť do výstavby nového projektu, na ktorý sa môžeme tešiť v roku 2022," informuje o tom investor.



Prípravná a čistiaca fáza asanácie pozostáva z postupného odstraňovania vnútorných priečok, kabeláže či rozoberania zariadení a vstavaného nábytku. Postupne sa tiež odstraňujú technológia zo strechy a okná. Búracia fáza je podľa investora viditeľná v súčasnosti zo strany Mlynských nív.



"Bager budovu postupne 'hryzie' nožnicami, začal objektmi bližšie k pumpe a bude pokračovať ďalej zo strany Mlynských nív tak, aby zo strany Prievozskej ostala zachovaná čo najväčšia možná časť," približuje developer s tým, že následne sa bager presunie na druhý objekt smerom k Turčianskej ulici.



Investor zároveň od začiatku recykluje materiály, každý z nich je skladovaný a odvážaný osobitne. Zrecyklovať by mal takmer všetko. "Niektoré veci sme už stihli poskytnúť OZ Cvernovka, ktorým sme zo starého Apolla odovzdali napríklad dvere, zárubne či serverové racky," poznamenáva investor. Recykluje tiež kovy, ako meď, hliník či oceľové konštrukcie, ale tiež sklo, kamenné dlažby, štrk zo strechy, technologické zariadenia, káblové rozvody či betón, ktorý sa dá napríklad rozdrviť a použiť na stavbu chodníkov.



V roku 2015 zistili v biznis centre Apollo 1 problémy so statikou objektu, ktoré boli také závažné, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať používať. Medializované informácie v tom čase hovorili o preťažení budovy na viacerých miestach o 50 percent, na jednom mieste až o 250 percent. Vlastník centra pôvodne uvažoval o tom, že po realizácii potrebných stavebnotechnických opatrení obnoví jeho prevádzku začiatkom roka 2016.



Následné statické posudky však preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať. Stavebný úrad v Ružinove prijal žiadosť o asanáciu v polovici septembra 2018. Tá bola v septembri a októbri doplnená a po doručení všetkých podkladov oznámil stavebný úrad v polovici októbra 2018 začatie konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v Ružinove vydal koncom januára 2019 búracie povolenie.