HB Reavis pre nový koronavírus dočasne pozastavuje práce na Apollo 1

Bratislava 18. marca (TASR) – Developer HB Reavis v Bratislave dočasne pozastavuje búracie práce na budove Apollo 1 na Prievozskej ulici. Práce na stavbe novej bratislavskej autobusovej stanice - Stanice Nivy a ulici Mlynské nivy zatiaľ neprerušil. Investor pre nový koronavírus zriaďuje na svojich stavbách v hlavnom mete špeciálny režim. Pre TASR to uviedla spoločnosť HB Reavis.



"Sme v úzkom kontakte s dodávateľmi, boli inštalované dezinfekcie na ruky pri vstupoch aj výstupoch, vykonávame aj náhodné merania teploty, zrušené boli veľké koordinačné stretnutia, namiesto toho sa zriaďujú menšie akčné skupiny. Denne sledujeme vývoj situácie a vyhodnocujeme postupy prác," priblížil developer, ktorý patrí medzi tých významných v hlavnom meste, keďže mení tvar jeho širšieho centra.



Investor sa nateraz rozhodol dočasne pozastaviť búracie práce na budove bývalého biznis centra Apollo 1. "Búracie práce pre nás vykonáva dodávateľská firma z Česka, ktorá rovnako ako my postupuje v súlade s vydanými opatreniami. Na základe týchto opatrení a dočasného uzatvorenia hraníc sa jej zamestnanci vracajú na čas späť do Česka k svojim rodinám. Skelet budovy je samozrejme zabezpečený a oplotený, pod neustálym dohľadom bezpečnostnej služby. Po upokojení situácie sme pripravení v prácach pokračovať," deklaruje developer.



Práce na stavbe Stanice Nivy a ulici Mlynské nivy, ktoré majú byť podľa doterajších plánov dokončené na jeseň, zatiaľ stále prebiehajú. Investor však situáciu vyhodnocuje na dennej báze. Deklaruje, že aj tu prijal nevyhnutné preventívne opatrenia, ktoré by mali výrazne znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19. "Všetkým, ktorí sa na stavenisku pohybujú, boli poskytnuté ochranné pomôcky ako rúško a rukavice, a bolo prijaté nariadenie o ich povinnom nosení. Zároveň zvyšujeme hygienický štandard na stavenisku pre pracovníkov dodávateľských spoločností," spresnila spoločnosť HB Reavis. Aktuálne eviduje pokles počtu pracujúcich.



Vo svojich budovách zaviedol developer pravidelné a zvýšené dezinfekcie spoločných priestorov, vrátane všetkých výťahov, madiel, kľučiek. Taktiež vykonáva mimoriadny servis a dezinfekciu vzduchotechniky v spoločných priestoroch. Svojim zamestnancom umožnil prácu z domu a interne boli zrušené stretnutia väčšieho počtu zamestnancov. Tí zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z tomu, dostali ochranné rúška a rukavice.



"Sme v úzkom kontakte aj s našimi nájomníkmi, ktorí sú od začiatku pravidelne informovaní. V spoločných priestoroch sme nainštalovali informačné letáky, ako najlepšie pristúpiť k prevencii," uviedla spoločnosť HB Reavis s tým, že správe budov dala k dispozícii rúška a rukavice.