HB Reavis:Úpravy na AS Nivy sú dôsledkom zmeny dopravnej stratégie BSK
Kraj od jej otvorenia v roku 2021 znížil počet spojov o takmer 50 percent.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Aktuálne stavebné úpravy na Autobusovej stanici (AS) Nivy sú priamym dôsledkom meniacej sa dopravnej stratégie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý od jej otvorenia v roku 2021 znížil počet spojov o takmer 50 percent. Za následok to má nevyužité priestory a neudržateľnú ekonomickú situáciu stanice. Konštatuje to developerská spoločnosť HB Reavis vo svojom stanovisku. Deklaruje zároveň pripravenosť diskutovať o rozvoji verejnej dopravy. Stojí si tiež za záväzkom, že stanica bude aj po rekonštrukcii spĺňať európske štandardy.
„Aby sme sanovali škody, boli sme nútení pristúpiť k zmene využitia časti priestoru tak, aby zodpovedal vyťaženosti stanice a zároveň vytvoril udržateľný ekonomický model. Úprava stanice je tak priamym dôsledkom skresania počtu spojov, na ktoré HB Reavis nemá dosah a zároveň na našej strane vyvolala ďalšiu neplánovanú investíciu,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Matúš Lipták pripomínajúc, že výstavba stanice si vyžiada investíciu 80 miliónov eur, pričom štát, kraj ani mesto sa na projekte finančne nepodieľali.
Kapacita stanice, ktorá bola od začiatku dôležitou funkciou centra, bola podľa spoločnosti navrhnutá pre približne 1800 spojov denne s víziou rastu na 2500 spojov. Na základe rozhodnutí BSK sa ich počet znížil o takmer 120.000. Podľa spoločnosti to negatívne ovplyvňuje nielen návštevnosť centra, ale aj komfort cestujúcich. Zároveň sa časť spojov od 9. marca presúva z Nív na vonkajšie zastávky MHD.
HB Reavis síce rozhodnutie kraja, ako objednávateľa prímestskej autobusovej dopravy, rešpektuje, nepovažuje ho však za správne. Podotýka tiež, že bolo prijaté bez diskusie s prevádzkovateľom stanice. Spoločnosť zároveň odkazuje, že cestujúci si zaslúžia dôstojné podmienky, nie presun na zastávky MHD bez zázemia. „Obzvlášť v situácii, keď na to neexistuje žiadny objektívny dôvod,“ poznamenal Lipták.
Spoločnosť opätovne deklaruje, že má záujem na tom, aby AS Nivy bola plne funkčnou stanicou. Je naďalej pripravená byť partnerom samosprávy v diskusii o rozvoji verejnej dopravy. Jej cieľom je, aby v centre Nivy naďalej fungovala jedna z najmodernejších autobusových staníc v strednej Európe, a to s čo najväčšou kapacitou.
BSK sa už v minulosti vyjadril, že zmeny na AS Nivy vníma ako jednostranné rozhodnutie majiteľa stanice. Pripomenul, že akékoľvek zmeny, ktoré majú obmedziť kapacitu stanice, by mali byť koordinované s dopravcami a nemali by negatívne ovplyvňovať poskytovanie verejnej dopravy, čo sa však nestalo. Situácia mrzí aj hlavné mesto, ktoré rovnako tvrdí, že na to nemá žiadny vplyv. Režim na stanici sa nepáči ani regionálnemu autobusovému dopravcovi Arriva. Prevádzkovateľ stanice, spoločnosť Slovak Lines, prestavbu stanice, ktorá si vyžiadala aj zníženie počtu výstupíšť a nástupíšť, obhajuje jej klesajúcim využitím. Deklaruje, že po skončení stavebných prác sa komfort cestujúcich zlepší.
