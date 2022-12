HBP pozastavili ťažbu v bani Čáry, ohlásili i hromadné prepúšťanie

Prievidza 12. októbra (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pozastavili ťažbu v dobývacom priestore Gbely III v bani Čáry. Dôvodom boli nepriaznivé geologické podmienky. V tomto roku tak hornonitrianski baníci vyťažia menej uhlia, ako plánovali. Firma v tejto súvislosti pristúpila i k hromadnému prepúšťaniu, dotýka sa 134 zamestnancov. Informovala o tom tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková.



Bane pozastavili práce na ťažbe lignitu v bani Čáry ešte v októbri. "Aj napriek tomu, že boli dodržané všetky technicko-bezpečnostné opatrenia, zložité banskotechnické a geologické pomery súvisiace s prírodnými podmienkami nepriaznivo vplývali na bezpečnosť zamestnancov a ohrozovali prevádzku bane," skonštatovala Siváková.



V spolupráci so štátnou banskou správou podľa nej pracuje spoločnosť na technicko-bezpečnostných opatreniach na zabezpečenie bane. Hornonitrianski baníci pôvodne plánovali vyťažiť v baniach Nováky a Čáry jeden milión ton uhlia. "Od štvrtého štvrťroka uhlie ťažíme už len v bani Nováky. Skutočný objem ťažby preto očakávame vo výške 873.000 ton," doplnila Siváková.



Pre prerušenie ťažby uhlia v bani Čáry pristúpila spoločnosť podľa nej k hromadnému prepúšťaniu, na úrad práce v Prievidzi ho ohlásila 23. septembra. Prepúšťanie ohlásila na obdobie od októbra do decembra a dotkne sa 134 zamestnancov. Ešte 30. marca nahlásila firma aj ďalšie hromadné prepúšťanie, a to na obdobie apríl až júl, dotklo sa 107 ľudí.



"K 1. decembru zamestnávala spoločnosť 1903 ľudí, z toho na produkte uhlie je 1068 baníkov. Od januára odišlo z našich prevádzok 475 ľudí. Doklad pre nárok na poberanie kompenzačného príspevku baníkov sme vystavili 160 baníkom. Projekt rekvalifikácie v tomto roku využilo 171 zamestnancov. Od spustenia projektu sa doň prihlásilo 317 účastníkov," ozrejmila Siváková.



Znižovanie stavov v dôsledku útlmu ťažby uhlia bude pokračovať aj počas budúceho roka. "Keďže uhlie plánujeme ťažiť do konca roka 2023, najvýraznejší pokles zamestnanosti bude na sklonku, respektíve začiatkom roka 2024, keď predpokladáme zníženie o viac ako 1000 zamestnancov," avizovala Siváková.



V spoločnosti podľa nej zostanú len zamestnanci, ktorí budú v nastávajúcich dvoch rokoch vykonávať práce na uzatváraní podzemia, likvidácii banskej prevádzky a následne revitalizácii územia dotknutého banskou činnosťou.



"V súvislosti s uznesením vlády o ukončení ťažby uhlia na konci roka 2023 už od roku 2019 kontinuálne vykonávame proces organizačných zmien a konsolidáciu vybraných činností," spomenula Siváková.



V tomto roku sa firma musela podľa nej navyše vyrovnať aj s rastom materiálových nákladov, výdavkov na elektrickú energiu a ostatné komodity, ktorý vyplynul z turbulentného vývoja na jednotlivých trhoch a burzách, ako aj z geopolitického diania vo svete. "To vytváralo zásadný tlak na zvyšovanie efektívnosti jednotlivých procesov a racionalizáciu vo všetkých vykonávaných činnostiach," ozrejmila.



Budúci rok sa priemyselná ťažba domáceho hnedého uhlia na Slovensku po 114 rokoch končí. Z bane Nováky vyexpedujú HBP do Elektrárne Nováky posledných 780.000 ton. Vykonávať budú len práce na uzatváraní banských a povrchových objektov. Aktuálne pripravujú stratégiu fungovania spoločnosti od roku 2024.