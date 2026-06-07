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HBP využili štátnu pomoc 14,8 milióna eur na bezpečné uzatváranie baní
V areáli bane Handlová a v lokalite východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov vrátane technologických a energetických zariadení.
Autor TASR
Prievidza/Bratislava 7. júna (TASR) - Na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre využila spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) štátnu pomoc vo výške 14,8 milióna eur. Získala ju na základe zmluvy s Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa HBP Adriana Siváková.
Financie boli podľa jej slov využité v súlade s európskou legislatívou. „Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu,“ priblížila Siváková s tým, že časť doterajších bezpečnostných, asanačných a rekultivačných prác financovali HBP aj z vlastných zdrojov vo výške viac ako 1,6 milióna eur.
V areáli bane Handlová a v lokalite východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov vrátane technologických a energetických zariadení. „Súčasťou prác bolo aj čiastočné zasypanie jamového telesa východnej šachty, pravidelná kontrola už zasypaných banských diel a zabezpečenie bezpečného odvádzania banských vôd do toku Handlovka. Transformácia územia si zároveň vyžiadala rekonštrukciu rozvodov pitnej vody a vedení vysokého napätia v lokalite Handlová, keďže po uzatvorení a zatopení podzemia bolo potrebné zabezpečiť nové technické riešenia zásobovania územia vodou a energiami,“ uviedla Siváková.
Rozsiahle práce pokračovali aj v bani Nováky, kde boli ukončené práce na uzatvorení prvého horizontu. Jednotlivé jamové telesá boli bezpečne uzatvorené betónovými poklopmi alebo zasypané. „V povrchových areáloch, v katastrálnych územiach Nováky, Sebedražie a Lehota pod Vtáčnikom, bolo odstránených celkovo 20 objektov vrátane ventilátorovní, skladov, dielní, kotolní či technologických zariadení. Súčasťou revitalizácie bola aj úprava koľajiska a spevnenie plôch s rozlohou viac ako 13.000 štvorcových metrov. Na sklonku roka 2025 prebiehali rozsiahle asanačné práce v lokalite Sebedražie, ktoré pokračujú aj v tomto roku,“ poznamenala hovorkyňa.
Doplnila, že priebežne pokračovali aj rekultivačné práce v poddolovaných územiach. Realizovali sa terénne úpravy v intraviláne obce Koš a v okolí bývalej G jamy s cieľom obnoviť pôvodný reliéf krajiny. Úpravy odtokových pomerov a hydromelioračné práce prebiehali aj na lesných pozemkoch v katastri obce Cigeľ. „Proces uzatvárania uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre je dlhodobý a technicky mimoriadne náročný. Realizované práce nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich rokov a budú pokračovať aj počas nasledujúcich dvoch rokov,“ dodala Siváková.
Financie boli podľa jej slov využité v súlade s európskou legislatívou. „Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu,“ priblížila Siváková s tým, že časť doterajších bezpečnostných, asanačných a rekultivačných prác financovali HBP aj z vlastných zdrojov vo výške viac ako 1,6 milióna eur.
V areáli bane Handlová a v lokalite východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov vrátane technologických a energetických zariadení. „Súčasťou prác bolo aj čiastočné zasypanie jamového telesa východnej šachty, pravidelná kontrola už zasypaných banských diel a zabezpečenie bezpečného odvádzania banských vôd do toku Handlovka. Transformácia územia si zároveň vyžiadala rekonštrukciu rozvodov pitnej vody a vedení vysokého napätia v lokalite Handlová, keďže po uzatvorení a zatopení podzemia bolo potrebné zabezpečiť nové technické riešenia zásobovania územia vodou a energiami,“ uviedla Siváková.
Rozsiahle práce pokračovali aj v bani Nováky, kde boli ukončené práce na uzatvorení prvého horizontu. Jednotlivé jamové telesá boli bezpečne uzatvorené betónovými poklopmi alebo zasypané. „V povrchových areáloch, v katastrálnych územiach Nováky, Sebedražie a Lehota pod Vtáčnikom, bolo odstránených celkovo 20 objektov vrátane ventilátorovní, skladov, dielní, kotolní či technologických zariadení. Súčasťou revitalizácie bola aj úprava koľajiska a spevnenie plôch s rozlohou viac ako 13.000 štvorcových metrov. Na sklonku roka 2025 prebiehali rozsiahle asanačné práce v lokalite Sebedražie, ktoré pokračujú aj v tomto roku,“ poznamenala hovorkyňa.
Doplnila, že priebežne pokračovali aj rekultivačné práce v poddolovaných územiach. Realizovali sa terénne úpravy v intraviláne obce Koš a v okolí bývalej G jamy s cieľom obnoviť pôvodný reliéf krajiny. Úpravy odtokových pomerov a hydromelioračné práce prebiehali aj na lesných pozemkoch v katastri obce Cigeľ. „Proces uzatvárania uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre je dlhodobý a technicky mimoriadne náročný. Realizované práce nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich rokov a budú pokračovať aj počas nasledujúcich dvoch rokov,“ dodala Siváková.