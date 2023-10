Začali s prácami na likvidácii komína v Bani Handlová

Handlová 3. októbra (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) začali v týchto dňoch s prácami na odstránení komína v povrchovom areáli Bane Handlová. Robia tak po dvoch rokoch od ukončenia ťažby hnedého uhlia v najstaršej hnedouhoľnej bani Slovenska. TASR o tom v utorok informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



"Komín s výškou 118 metrov je viditeľný už z diaľky, stal sa symbolom dlhej histórie energetického priemyslu v regióne hornej Nitry," skonštatovala Siváková.



Demolačné práce si podľa nej vyžiadali návrh optimálnej technológie z prevádzkového, ekonomického i bezpečnostného hľadiska. Spoločnosť v súčasnosti sa finalizuje potrebné povolenia a uskutočňuje prípravné bezpečnostné práce pre demoláciu. "Zároveň sa budujú ochranné prvky na zaistenie nežiadúceho rozletu sute v čase búrania, aby sa vylúčilo riziko poškodenia okolitých objektov a inžinierskych sietí," priblížila ďalej Siváková.



Stavba je podľa nej vybudovaná zo železobetónových tvárnic, má dva prstence. "Predpokladáme, že s demoláciou sa začne v polovici októbra. Uskutočníme ju dodávateľským spôsobom. Lezecké práce bude realizovať firma Gavyp Slovakia, strojné búranie zavŕši spoločnosť Recyklácia," ozrejmila.



Spôsob búrania bude postupným rozoberaním zhora, odborníci ho budú zabezpečovať prostredníctvom lezeckých prác, použijú pri tom elektrické ručné zbíjacie kladivá. Po rozobratí komína na výšku 30 metrov tieto práce ukončia a ďalšie práce budú vykonávať za pomoci bagra. "Rovnako pôjde o postupné rozoberanie zhora, ktoré však za pomoci stroja bude výkonnejšie a bezpečnejšie. Suť sa bude vhadzovať do komínového telesa a odtiaľ priebežne odoberať. Následne bude zhodnotená a využitá na stabilizovanie svahu v areáli Bane Cigeľ," dodala Siváková.



História handlovského banského a energetického priemyslu sa píše od začiatku 20. storočia. S hlbinnou priemyselnou ťažbou hnedého uhlia začali v Bani Handlová v roku 1909. V rokoch 1910 až 1914 v banskom areáli vybudovali silocentrálu - viacúčelové energetické zariadenie, ktoré spaľovalo hnedé uhlie. Elektráreň Handlová, ktorá po prestavbe v rokoch 1938 až 1941 zvýšila výkon až na 35 megawattov, zostala najväčšou a najmodernejšou tepelnou elektrárňou na Slovensku až do roku 1953, kým neotvorili elektráreň v Novákoch.



Komín uviedli do prevádzky v roku 1987 ako súčasť modernizácie teplárne, ktorá vyrábala teplo pre mesto Handlová. Bol vybavený elektrostatickými odlučovačmi popolčeka na znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a ochranu životného prostredia.