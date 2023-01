HDP Číny zaznamenal v roku 2022 jeden z najslabších rastov za 40 rokov

Peking 15. januára (TASR) - Čínska ekonomika v roku 2022 zaznamenala jeden najslabších rastov za posledné štyri desaťročia, odhadujú analytici. Príčinou bola pandémia a s ňou spojené reštrikcie, rovnako ako kríza v realitnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa desiatich expertov, ktorých oslovila AFP, druhá najväčšia svetová ekonomika v minulom roku expandovala len o 2,7 %. To znamená, že sa tempo rastu prudko spomalilo z 8 % v roku 2021. Oficiálne údaje o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) by mali byť zverejnené v utorok (17. 1.).



Ak sa prognózy naplnia, čínska ekonomika v minulom roku rástla najpomalšie od roku 1976, keď zomrel Mao Ce-tung a HDP klesol o 1,6 % s výnimkou pandemického roku 2020.



Čínska vláda pôvodne stanovila cieľ rastu na rok 2022 na 5,5 %. Negatívny vplyv na ekonomiku však mala vládna politika nulového covidu, ktorá tvrdými reštrikciami zabrzdila výrobu aj spotrebu. Peking náhle uvoľnil protiepidemické reštrikcie až na začiatku decembra.



Podľa expertov má čínska ekonomika to najhoršie už sa sebou a v tomto roku počítajú s oživením čínskej ekonomiky. Svetová banka očakáva, že čínsky HDP stúpne o 4,3 %, niektorí experti prognózujú akceleráciu expanzie až na 5 %.