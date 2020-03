HDP eurozóny klesne o 2 %, a ak blokáda potrvá 4 mesiace, až o 10 %

Londýn 26. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu prinesie tento rok eurozóne recesiu. Výkon jej ekonomiky klesne o 2 %. Uviedla to vo štvrtok ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global vo svojom odhade. Upozornila pritom, že tento pokles môže byť ešte strmší, až o 10 %, ak súčasné blokády v euroregióne potrvajú až štyri mesiace.



Vzhľadom na to, že výdavky na opatrenia a boj proti šíreniu novému koronavírusu sa rýchlo zvyšujú, ekonomiky eurozóny aj britská ekonomika čelia v roku 2020 recesii na úrovni -2 %, uviedla ratingová agentúra vo svojej správe.



A pripomenula, hrozí riziko ešte výraznejšieho poklesu. „Odhadujeme napríklad, že zablokovanie eurozóny na štyri mesiace by mohlo tento rok znížiť jej hrubý domáci produkt (HDP) až o 10 %,“ dodala S&P.