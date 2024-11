HDP eurozóny sa v 3. štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 0,4 %

Luxemburg 14. novembra (TASR) - Rast ekonomiky eurozóny sa v 3. štvrťroku mierne zrýchlil. Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu sa v období júl - september 2024 zvýšil o 0,4 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %. V celej Európskej únii (EÚ) zostalo tempo rastu HDP stabilné na úrovni 0,3 %. TASR o tom informuje na základe najnovších údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil na svojej internetovej stránke európsky štatistický úrad Eurostat.



V medziročnom porovnaní vzrástol sezónne upravený HDP eurozóny v 3. štvrťroku 2024 o 0,9 % a v EÚ o 1 % po zvýšení o 0,6 % v eurozóne a o 0,8 % v EÚ v predchádzajúcom štvrťroku.



Na porovnanie, HDP Spojených štátov sa v 3. štvrťroku 2024 zvýšil medzikvartálne o 0,7 % a medziročne o 2,7 %.



Eurostat informoval tiež o vývoji zamestnanosti v 3. štvrťroku. Podľa najnovších údajov sa počet zamestnaných osôb za tri mesiace do konca septembra 2024 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,2 % v eurozóne a o 0,1 % v EÚ po náraste o 0,1 % v oboch blokoch v predošlom štvrťroku.



V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v 3. štvrťroku 2024 zvýšila o 1 % v eurozóne a o 0,8 % v EÚ oproti 0,9 % v oboch regiónoch v 2. štvrťroku 2024.



Hoci rast zamestnanosti zostáva relatívne slabý, čísla za 3. štvrťrok môžu zmierniť obavy z toho, že pokles na trhu práce by mohol vtiahnuť blok do recesie, najmä vzhľadom na slabý vonkajší dopyt a slabú výkonnosť priemyslu, uviedla agentúra Reuters.



Ekonomika regiónu, ktorý zaviedol euro, v uplynulom kvartáli dosiahla "úctyhodné tempo", čo podporuje nádeje na tzv. mäkké pristátie po viac ako roku takmer stagnácie.