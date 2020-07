HDP Nemecka klesol medzikvartálne o 10,1 %, najviac v histórii

Wiesbaden 30. júla (TASR) - Nemecká ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku 2020 najväčší medzikvartálny pokles od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v roku 1970. Dôvodom boli blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v období apríl-jún 2020 prepadol o 10,1 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne klesol o 2,2 %. Ekonómovia očakávali v 2. štvrťroku o niečo menší pád HDP, o 9 %.



Destatis pripomenul, že vývoz a dovoz tovaru a služieb, ako aj výdavky na konečnú spotrebu domácností a kapitálové výdavky sa v uplynulom 2. štvrťroku výrazne znížili v dôsledku blokád.



Vláda medzitým počas krízy zvýšila svoje výdavky na konečnú spotrebu.



V medziročnom porovnaní klesol HDP Nemecka v 2. štvrťroku 2020 o 11,7 %. To je tiež horší výsledok ako jeho zníženie o 11,3 %, ktoré predpovedali ekonómovia.



Minister hospodárstva Peter Altmaier už na začiatku tzv. koronakrízy varoval, že ekonomika sa pre pandémiu prepadne do hlbokej recesie. Napriek tomu predbežné údaje Destatisu prekvapili analytikov, ktorí predpovedali o niečo lepšie výsledky.



Na druhej strane, viaceré ukazovatele naznačujú, že to najhoršie by už mohlo mať Nemecko za sebou. A zdá sa, že odoláva šokom z koronavírusu lepšie ako iné veľké ekonomiky v Európe. Začiatkom mája začalo Nemecko znovu otvárať továrne, obchody a reštaurácie, čo umožnilo opätovné oživenie hospodárskej činnosti.



Krajina sa tiež dokázala vyhnúť hromadnému prepúšťaniu.