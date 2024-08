Hrubý domáci produkt Nemecka môže v 3. štvrťroku mierne vzrásť

Frankfurt nad Mohanom 20. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika by mohla v 3. štvrťroku 2024 zaznamenať mierny rast. Uviedla to vo svojej najnovšej prognóze centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Nemecká centrálna banka vo svojom bulletine, ktorý aktualizuje každý mesiac, predpovedá v aktuálnom 3. štvrťroku rast súkromnej spotreby a služieb. Ale zároveň očakáva pokles v stavebníctve a priemysle, čo spája so slabým dopytom v zahraničí.



V aktuálnej správe uviedla tiež, že miera inflácia by sa mohla pred koncom roka zvýšiť, keďže ceny služieb počas leta prudko vzrástli, aj keď v prípade priemyselných tovaroch bez energií sa ich rast spomalil.



Bundesbank v správe pripomenula, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v predchádzajúcom 2. štvrťroku mierne klesol, najmä v dôsledku slabej priemyselnej výroby. Zároveň nezaznamenala takmer žiadnu zmenu na trhu práce, keďže nárast prisťahovalectva prispel k zvýšeniu zamestnanosti aj nezamestnanosti.



Nemecká ekonomika v období od apríla do júna 2024 po očistení o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne klesla o 0,1 % po náraste o 0,2 % v 1. štvrťroku. Ukázali to koncom júla predbežné údaje štatistického úradu Destatis, podľa ktorého sú za znížením HDP slabé investície.