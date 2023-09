Bratislava 5. septembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 2. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,5 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11,3 % a dosiahol 30,3 miliardy eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 1. štvrťroku 2023) HDP vzrástol o 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Jednotlivé odvetvia, ktorých výkony sa premietajú do hrubej pridanej hodnoty, si podržali dobré výsledky aj v 2. štvrťroku 2023. Objem hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách dosiahol 27,6 miliardy eur, čo bolo v stálych cenách 21,1 miliardy eur. Medziročne si tak pridaná hodnota udržala rast na úrovni 3,3 %.



Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo všetkých desať sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 3 %, čo je váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie s podielom 22,1 % na pridanej hodnote celej ekonomiky.



Kladnú výkonnosť celej priemyselnej výroby dokázali potiahnuť tri odvetvia, a to výroba dopravných prostriedkov vyššia o 35,7 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 28,3 % a ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 1,4 %. Z významnejších odvetví priemyslu pokles pridanej hodnoty zaznamenala výroba chemikálií a chemických produktov o 37,5 %.



Druhá najvýznamnejšia skupina odvetví, veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, vzrástla o 4,1 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave, ktorá rástla o 16,1 %. V obchode sa zaznamenal rast len veľmi mierny, a to 0,5 %.



Pozitívny vplyv na HDP si udržala tiež výkonnosť odvetvia stavebníctva (medziročne vyššia o 5,7 %), odvetvia finančných a poisťovacích činností (o 13,6 %) a tiež odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností (o 1,8 %).



V súhrne za 1. polrok 2023 HDP vzrástol o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol 58,1 miliardy eur.