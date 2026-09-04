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HDP sa v 2. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,8 %
Rast hrubej pridanej hodnoty pritom zaznamenalo osem z desiatich sledovaných skupín odvetví.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 2. štvrťroku 2026 medziročne zvýšil o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1 % tak zostala už šiesty štvrťrok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliárd eur.
Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 1. štvrťroku 2026) vzrástol o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rast hrubej pridanej hodnoty pritom zaznamenalo osem z desiatich sledovaných skupín odvetví. Najviac celkový výsledok ovplyvnila skupina odvetví obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie, ktorá bola v aktuálnom štvrťroku váhovo najsilnejším odvetvím ekonomiky s podielom 21,8 % na celkovej pridanej hodnote. Toto odvetvie rástlo o 2,3 %.
Priemysel, väčšinou ten ťahajúci, skončil objemovo druhý s podielom na HDP 17,5 %, ale len s nepatrným rastom o 0,3 %. Nad nulou ho podržala najmä výroba strojov a zariadení o 7,7 % a tiež vyššie výkony vo výrobe elektrických zariadení o 5,9 %, výrobe drevených výrobkov o 5 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,1 %. Sedem z 13 odvetví priemyselnej výroby evidovalo medziročný pokles výkonov, najviac výroba počítačových výrobkov o 8,7 %, výroba potravín o 2,1 % a výroba dopravných prostriedkov o 0,6 %.
Rast zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností o 1,3 %, odborné, vedecké a technické činnosti o 0,6 % a tiež stavebníctvo o 1,3 %. Naopak, v útlme skončilo poľnohospodárstvo, ako aj umenie, zábava a rekreácie. Čisté dane sa zvýšili o 0,5 %.
Po poklese na začiatku roka evidoval vývoz aj dovoz opätovné oživenie, vývoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 3 % a dovoz výrobkov a služieb o 3,7 %. Vplyvom dynamickejšie rastúceho vývozu dosiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách vyše 0,5 miliardy eur, čo bola najvyššia kladná hodnota od 1. štvrťroka 2024 (po vyše dvoch rokoch).
V súhrne za 1. polrok 2026 HDP vzrástol rovnako o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol necelých 69 miliárd eur. Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách dosiahla miernejší medziročný rast o 0,5 %, zvýšenie zaznamenalo šesť z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky.
Celkový výsledok ovplyvnil medziročne vyšší domáci dopyt o 0,6 %. Vzrástla konečná spotreba v domácnostiach o 0,8 % a vo verejnej správe o 0,7 %. Investovanie, čiže tvorba hrubého fixného kapitálu, skončila za prvých šesť mesiacov roka v mínuse o 2,9 %.
K rastu HDP výrazne pomohol vývoj v zahraničnom obchode. Vývoz výrobkov a služieb (zahraničný dopyt) sa medziročne zvýšil o 1,5 % a dovoz výrobkov a služieb o 1,2 %. Rýchlejší rast vývozu oproti dovozu potiahol saldo zahraničného obchodu do výrazného plusu. Jeho hodnota za 1. polrok 2026 v bežných cenách dosiahla takmer miliardu eur.
Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne (oproti 1. štvrťroku 2026) vzrástol o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rast hrubej pridanej hodnoty pritom zaznamenalo osem z desiatich sledovaných skupín odvetví. Najviac celkový výsledok ovplyvnila skupina odvetví obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie, ktorá bola v aktuálnom štvrťroku váhovo najsilnejším odvetvím ekonomiky s podielom 21,8 % na celkovej pridanej hodnote. Toto odvetvie rástlo o 2,3 %.
Priemysel, väčšinou ten ťahajúci, skončil objemovo druhý s podielom na HDP 17,5 %, ale len s nepatrným rastom o 0,3 %. Nad nulou ho podržala najmä výroba strojov a zariadení o 7,7 % a tiež vyššie výkony vo výrobe elektrických zariadení o 5,9 %, výrobe drevených výrobkov o 5 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,1 %. Sedem z 13 odvetví priemyselnej výroby evidovalo medziročný pokles výkonov, najviac výroba počítačových výrobkov o 8,7 %, výroba potravín o 2,1 % a výroba dopravných prostriedkov o 0,6 %.
Rast zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností o 1,3 %, odborné, vedecké a technické činnosti o 0,6 % a tiež stavebníctvo o 1,3 %. Naopak, v útlme skončilo poľnohospodárstvo, ako aj umenie, zábava a rekreácie. Čisté dane sa zvýšili o 0,5 %.
Po poklese na začiatku roka evidoval vývoz aj dovoz opätovné oživenie, vývoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 3 % a dovoz výrobkov a služieb o 3,7 %. Vplyvom dynamickejšie rastúceho vývozu dosiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách vyše 0,5 miliardy eur, čo bola najvyššia kladná hodnota od 1. štvrťroka 2024 (po vyše dvoch rokoch).
V súhrne za 1. polrok 2026 HDP vzrástol rovnako o 0,8 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol necelých 69 miliárd eur. Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách dosiahla miernejší medziročný rast o 0,5 %, zvýšenie zaznamenalo šesť z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky.
Celkový výsledok ovplyvnil medziročne vyšší domáci dopyt o 0,6 %. Vzrástla konečná spotreba v domácnostiach o 0,8 % a vo verejnej správe o 0,7 %. Investovanie, čiže tvorba hrubého fixného kapitálu, skončila za prvých šesť mesiacov roka v mínuse o 2,9 %.
K rastu HDP výrazne pomohol vývoj v zahraničnom obchode. Vývoz výrobkov a služieb (zahraničný dopyt) sa medziročne zvýšil o 1,5 % a dovoz výrobkov a služieb o 1,2 %. Rýchlejší rast vývozu oproti dovozu potiahol saldo zahraničného obchodu do výrazného plusu. Jeho hodnota za 1. polrok 2026 v bežných cenách dosiahla takmer miliardu eur.