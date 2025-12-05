< sekcia Ekonomika
HDP sa v 3. štvrťroku 2025 medziročne zvýšil o 0,9 %
Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne reálne vzrástol o 0,3 % (oproti 2. štvrťroku 2025).
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku 2025 medziročne zvýšil o 0,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Tempo rastu bolo síce najvyššie v tomto roku, neprekročilo však úroveň 1 %. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne reálne vzrástol o 0,3 % (oproti 2. štvrťroku 2025). Objem HDP v bežných cenách dosiahol 35,7 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 HDP vzrástol o 0,7 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol takmer 100,9 miliardy eur. Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách dosiahla mierny medziročný rast o 0,4 %, pričom zvýšenie zaznamenalo päť z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky.
Domáci dopyt bol medziročne vyšší o 0,7 %, ovplyvnila ho hlavne vyššia konečná spotreba, domácností o 0,9 % a verejnej správy o 1,5 %. Vyššia bola aj tvorba hrubého fixného kapitálu, teda investícií, a to o 0,6 %.
Pozitívne pomohol aj vývoj v zahraničnom obchode, vývoz výrobkov a služieb (zahraničný dopyt), ako aj dovoz výrobkov a služieb medziročne rástli rovnako o 4,1 %. Saldo zahraničného obchodu zostalo v pluse, jeho hodnota za trištvrte roka dosiahla v bežných cenách objem necelých 197,3 milióna eur.
