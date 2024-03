Bratislava 7. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa vo 4. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,3 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11 % a dosiahol 32 miliárd eur. Po sezónnej úprave bol HDP medzikvartálne (oproti 3. štvrťroku 2023) reálne vyšší o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Objem hrubej pridanej hodnoty dosiahol nominálne 29,6 miliardy eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP v stálych cenách medziročne o 5 %. Bolo to zároveň najdynamickejšie tempo rastu za posledného 2,5 roka.



Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty zaznamenalo všetkých 10 skupín odvetví. Najväčší vplyv na celkový výsledok mal rast priemyslu o 4 %, čo je váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie so štvrtinovým podielom. Podporil ho najmä dvojciferný rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 10,2 %, tiež vo výrobe kovov o 5,9 % a vo výrobe koksu a ropných produktov o 12,6 %.



Výkonnosť v druhej najvýznamnejšej skupine odvetví, a to obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie, vzrástla o 8,3 %, najmä vyšším rastom v doprave a skladovaní o viac ako 10 %.



Pozitívny vplyv na HDP si udržala tiež medziročne vyššia výkonnosť odvetvia stavebníctva o 10,7 %, informácií a komunikácie o 7,2 % aj činností nehnuteľností o 2,8 %.



Ekonomický výkon počas celého roka ťahali predovšetkým vyššie investície a pretrvávajúce kladné saldo v zahraničnom obchode, pod ktorý sa podpísala oslabená dovozná aktivita.



Investičná aktivita meraná tvorbou hrubého fixného kapitálu bola v poslednom štvrťroku najdynamickejšia, medziročne investície vzrástli o takmer 16 %, čo bola najvyššia štvrťročná hodnota za posledných osem rokov.