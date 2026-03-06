< sekcia Ekonomika
HDP sa vo 4. štvrťroku 2025 zvýšil o 1 %
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) sa vo 4. štvrťroku 2025 medziročne zvýšil o 1 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Ekonomika v závere roka rástla síce najrýchlejšie, dynamika výkonnosti všetkých minuloročných štvrťrokov však bola slabá. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 35,9 miliardy eur. Po sezónnej úprave HDP oproti 3. štvrťroku 2025 vzrástol o 0,3 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Odvetvia hospodárstva zaznamenali vo 4. štvrťroku nevýrazný medziročný rast výkonov. Objem hrubej pridanej hodnoty dosiahol reálne v stálych cenách necelých 24,3 miliardy eur, čo predstavovalo nepatrné medziročné navýšenie tejto kľúčovej zložky HDP o 0,2 %.
Rast HDP podľa výdavkových zložiek vo 4. štvrťroku 2025 v rozhodujúcej miere ovplyvnili investičné aktivity merané tvorbou hrubého fixného kapitálu. Ich rast na konci roka bol medziročne najdynamickejší, o 6,1 %, pričom v pluse pokračovali tretí štvrťrok za sebou. Rast evidovala aj tvorba hrubého kapitálu v stálych cenách o 4,1 %, a to vplyvom výrazného zníženia objemu zmeny stavu zásob v bežných cenách o takmer 1,7 miliardy eur.
Vyššie investovanie však neprinieslo výraznejší pozitívny vplyv na ekonomiku, pretože len vykrylo koncoročný výrazný prepad spotreby domácností o 1,2 %, čo bolo prvýkrát po siedmich štvrťrokoch rastu. Výsledkom tohto vývoja bol rast domáceho dopytu, len tesne nad nulou, o 0,2 %. Obmedzovanie rastu výdavkov sa ukázalo aj vo verejnej správe. Spotreba vzrástla medziročne len o 0,3 %, čo bolo najpomalšie tempo za posledné dva roky.
Vývoz výrobkov a služieb evidoval výkony vyššie o 3,6 %, dovoz výrobkov a služieb o 2,7 %. Vplyvom mierne vyššieho dovozu však zostala bilancia zahraničného obchodu v bežných cenách v miernom mínuse, druhýkrát za minulý rok.
