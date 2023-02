HDP Slovenska porastie v tomto roku o 1,3%, inflácia bude jednociferná

Bratislava 7. februára (TASR) – Slovenská ekonomika sa v tomto roku neprepadne do recesie. Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,3 %, celoročná inflácia by, naopak, mohla klesnúť na 9,8 %. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Rezort ešte na jeseň očakával miernejší rast ekonomiky okolo 0,6 % a infláciu 13,5 %.