HDP Slovenska v 2. štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,5 %

Bratislava 15. augusta (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 2. štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,5 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,3 % a medzikvartálne o 0,4 %. Vysoká inflácia naďalej výraznejšie znižovala hodnotu HDP v stálych cenách v porovnaní s jeho nominálnou hodnotou. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku tohto roku, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počas druhého štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 30,3 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,1 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 23,4 miliardy eur a medziročný rast v stálych cenách tak dosiahol 345 miliónov eur.



Rast slovenskej ekonomiky už nepodporovala spotreba, ale predovšetkým rast podnikových investícií v obstaraní stavieb a tiež výrazný prebytok v zahraničnom obchode, ku ktorému prispel vývoz automobilov.



Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,432 milióna osôb a medziročne sa zvýšila o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných v porovnaní s 2. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní so 1. štvrťrokom 2023) zostal na rovnakej úrovni.