HDP Slovenska v 3. štvrťroku 2020 medziročne klesol o 2,4 %

Bratislava 4. decembra (TASR) – Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v 3. štvrťroku 2020 medziročne klesol v stálych cenách (sezónne neočistený) o 2,4 %. V porovnaní s 2. štvrťrokom bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne vyššia o 11,6 %. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, ktorý tak potvrdil svoj rýchly odhad HDP z 13. novembra.



Pokles bol zatiaľ najmiernejší v porovnaní s poklesom v prvom a najmä druhom štvrťroku 2020, ktorý významne poznačila pandémia COVID-19. Výkonnosť ekonomiky v 3. štvrťroku sa tak priblížila k minuloročnej úrovni, ale do kladných čísel sa nedostala. Rozhodujúci podiel na výsledku mal zahraničný dopyt, ktorý sa dokázal naštartovať natoľko, že dosiahol medziročný rast o 0,7 %. V bežných cenách objem HDP dosiahol takmer 24,5 miliardy eur, čo je o 0,3 % nižšia hodnota ako HDP v 3. štvrťroku 2019.



Hrubá pridaná hodnota ako rozhodujúca zložka HDP bola medziročne podľa štatistikov reálne nižšia o 2,8 %. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 eviduje ŠÚ SR výrazné spomalenie prepadu pridanej hodnoty v odvetviach priemyslu aj služieb. Väčšina odvetví tak korigovala mieru prepadu hrubej pridanej hodnoty z 2. štvrťroka, medziročne sa však do rastu dostala len časť z nich.



Rast pridanej hodnoty si udržal veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby o 1,7 %. Medziročne vyššia pridaná hodnota o 4,8 % bola aj vo verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci. Najvýraznejší medziročný pokles pridanej hodnoty v treťom štvrťroku o 25,3 % zaevidovalo stavebníctvo.