Utorok 5. máj 2026
HDP Ukrajiny klesol, centrálna banka očakáva tento rok slabší rast

Ukrajinské hrivny, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Kyjev 5. mája (TASR) - Ukrajinská ekonomika klesla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o 0,5 %. V utorok zverejnené údaje ukrajinského štatistického úradu priniesla agentúra Reuters. V medzikvartálnom porovnaní pokles dosiahol 0,7 %.

Za poklesom ekonomiky v 1. kvartáli sú podľa ekonómov najmä rozsiahle ruské útoky v zimných mesiacoch na energetické zariadenia. Výsledkom boli dlhodobé výpadky elektriny a prerušenia dodávok vody a tepla.

V dôsledku poklesu hrubého domáceho produktu (HDP), problémov v energetike, ako aj negatívneho vplyvu vojny v Iráne ukrajinská centrálna banka zhoršila výhľad vývoja hospodárstva na tento rok. Pôvodne počítala s tým, že ukrajinská ekonomika vzrastie v roku 2026 o 1,8 %, teraz odhaduje, že rast dosiahne 1,3 %.

Ekonómovia očakávajú, že HDP zaznamená rast v 2. polroku tohto roka. Podporiť by ho malo teplejšie počasie a menší energetický deficit.

Vlani zaznamenala ukrajinská ekonomika rast o 1,8 % po 2,9-percentnom raste v roku 2024. Stále je však zhruba o 20 % menšia než pred ruskou inváziou vo februári 2022.
