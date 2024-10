HDP Ukrajiny za deväť mesiacov tohto roka vzrástol o 4,9 %

Kyjev 18. októbra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Ukrajiny za deväť mesiacov do konca septembra 2024 v medziročnom porovnaní vzrástol o 4,9 %. Motorom rastu bolo poľnohospodárstvo, doprava a stavebníctvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje ukrajinského ministerstva hospodárstva.



V septembri sa HDP zvýšil o 3,8 %. "Napriek vojnovým problémom sa ukrajinská ekonomika naďalej zotavuje," uviedla v piatok podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková. "V septembri zaznamenalo najväčší rast poľnohospodárstvo vďaka skorému zberu neskorých plodín. Nárast sme zaznamenali aj v doprave a stavebníctve," dodala.



Podnikateľská nálada v maloobchode, priemyselnej výrobe a stavebníctve sa podľa nej naďalej zlepšuje, k čomu prispelo najmä zmiernenie problémov v energetickom sektore. Vďaka miernemu počasiu a silnému dovozu elektrickej energie sa Ukrajine zatiaľ darí uspokojovať dopyt domácností a podnikov po energii, a to aj napriek ruským útokom na energetickú infraštruktúru.



Hlavnou výzvou pre podniky do budúcnosti je podľa ministerstva hospodárstva vážny nedostatok zamestnancov. Takmer 32 mesiacov trvajúca vojna proti Rusku vyčerpala ukrajinský pracovný trh, keďže desaťtisíce ukrajinských mužov nastúpili do armády a milióny ľudí našli únik pred vojnou v zahraničí.



Vláda očakáva, že rast HDP sa v tomto roku spomalí na 3,5 % po tom, ako sa v roku 2023 zväčšil o 5,3 %. V roku 2022, v prvom roku vojny s Ruskom, sa ukrajinská ekonomika zmenšila takmer o tretinu.