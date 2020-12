HDP v 3. štvrťroku analytikov príjemne prekvapil, pokles má byť 6,2 %

Bratislava 4. decembra (TASR) – Výsledky slovenskej ekonomiky v 3. štvrťroku, keď sa sezónne neočistený hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách medziročne prepadol iba o 2,4 %, sú oproti očakávaniam lepšie a analytici už preto revidovali koncoročný výhľad HDP z pôvodného poklesu o 7,4 % na 6,2 %. Pandémia ovplyvní aj začiatok budúceho roka, ktorý by sa však mal skočiť rastom. Návrat na predkrízové úrovne očakávajú analytici až v lete 2022.



"K významnému zmierneniu medziročného poklesu HDP prispel najmä čistý export, ktorý zvyšoval zmenu HDP v medziročnom porovnaní až o 5,7 percentuálneho bodu (p. b.). Príspevok domáceho dopytu k medziročnej zmene HDP tak ostával záporný, avšak v porovnaní s pandémiou silne postihnutým druhým štvrťrokom sa výrazne zmiernil," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Vývozy sa podľa Koršňáka po prudkom poklese v druhom štvrťroku začali pomerne rýchlo zotavovať a dokonca už obnovili aj jemný medziročný rast (v stálych cenách o 0,7 %). Výrazne im k tomu pomohol silný vývoz áut ťahaný nielen "domácim" európskym trhom, ale aj silným rastom vývozov smerujúcich na čínsky a americký trh. Silný medziročný rast pridanej hodnoty o 16,9 % si udržal finančný sektor. Naopak, zotavenie ekonomiky brzdilo domáce stavebníctvo, kde sa medziročný pokles pridanej hodnoty ešte prehĺbil z 18 % až na 25 %, čo len potvrdzovalo nižšie stavebné investície v ekonomike.



Dosiahnuť viditeľné zlepšenie ekonomickej aktivity, najmä v priemysle, čistom zahraničnom obchode a spotrebe domácností, pomohli podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Markéty Muchovej zmiernenia obmedzení a letná dovolenková sezóna. "Zvýšená neistota však ponechala investičnú aktivitu potlačenú, čo bolo vidieť na medziročnom poklese hrubých fixných investícií o 8,2 %. Vládna spotreba klesla iba mierne, medziročne o 0,3 %," priblížila Muchová.



"Náš odhad vývoja HDP v tomto roku je na úrovni -6,2 %, keďže silné oživenie tretieho kvartálu pravdepodobne zmierni celoročný prepad rastu," uviedla Muchová. Trvalé zlepšenie situácie v ekonomike podľa nej prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína proti ochoreniu COVID-19. Do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Zatiaľ čo Koršňák predpokladá v budúcom roku mierny rast HDP o približne 2,2 %, Muchová očakáva vyššie tempo. "Budúci rok očakávame návrat k rastu HDP tempom šesť percent s viditeľným oživením hlavne od jari 2021," uviedla analytička.