Bratislava 15. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v 1. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 0,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 1 %, v porovnaní s posledným štvrťrokom 2024 sa zvýšil o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za prvý štvrťrok 2025, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Celková zamestnanosť sa v 1. štvrťroku 2025 medziročne znížila o 0,3 %.



Počas prvého štvrťroka 2025 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 31,1 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 0,9 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien bol HDP 24,2 miliardy eur a medziročný rast tak dosiahol 208 miliónov eur.



Rast HDP v stálych cenách bol v 1. štvrťroku 2025 podporený domácim dopytom. V pluse ho podržala konečná spotreba domácností, aj keď sa jej rast výrazne spomalil. Výkon ekonomiky podporila aj medziročne vyššia konečná spotreba verejnej správy. Investície zostali v medziročnom útlme.



Celková zamestnanosť v 1. štvrťroku 2025 dosiahla 2,412 milióna osôb a medziročne sa znížila o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne klesol o 0,4 % a medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2024) o 0,3 %.



ŠÚ SR dodal, že štvrťročné a ročné dáta o výkone ekonomiky za roky 2021 až 2024 boli zrevidované v rámci plánovanej jarnej revízie 17. apríla 2025.