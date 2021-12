Heathrow eviduje vysoký počet zrušených leteniek

Londýn 10. decembra (TASR) - Londýnske letisko Heathrow v piatok uviedlo, že eviduje vysoký počet zrušených leteniek zo strany obchodných cestujúcich. Dôvodom sú obavy, že by mohli uviaznuť v zámorí po obnovovaní cestovných obmedzení v súvislosti s novým variantom koronavírusu omikron.



Letisko tiež informovalo, že dopyt v novembri klesol o 60 % v porovnaní s úrovňou pred pandémiou, a to napriek tomu, že Spojené štáty sa začiatkom mesiaca opäť otvorili transatlantickej doprave.



Čísla zverejnené v piatok ukazujú, že začiatok postupného oživenia v októbri, keď dopyt klesol o 56 %, už pominul.



Generálny riaditeľ Heathrow John Holland-Kaye vyzval britskú vládu, aby zmiernila obmedzenia hneď, ako to bude bezpečné. Vrátane toho, že umožní občanom Spojeného kráľovstva, ktorí prichádzajú z krajín z tzv. červeného zoznamu, izolovať sa doma.



"Vyslalo by to silný signál, že cestované obmedzenia budú odstránené čo najskôr, ako to bude možné, aby pasažieri získali dôveru rezervovať si lety na rok 2022, čím sa otvoria tisíce nových pracovných miest na Heathrow," dodal.