< sekcia Ekonomika
Heathrow očakáva tento rok pokles počtu cestujúcich a zisku
Ako dôvod uviedla spoločnosť neistotu v súvislosti s dopytom po leteckej doprave a tlak v dôsledku situácie na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 26. júna (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zhoršilo vyhliadky na tento rok, ako z pohľadu počtu cestujúcich, tak vývoja zisku. Ako dôvod uviedla spoločnosť neistotu v súvislosti s dopytom po leteckej doprave a tlak v dôsledku situácie na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra Reuters.
Letisko Heathrow najnovšie očakáva, že tento rok vybaví menej než rekordných 84,5 milióna cestujúcich, ktorí prešli bránami letiska minulý rok. Nevylučuje ani pokles počtu cestujúcich až na približne 80 miliónov. V predchádzajúcej prognóze pritom letisko počítalo s rastom počtu cestujúcich na 85 miliónov.
Spoločnosť zároveň dodala, že s poklesom počíta aj pri jadrovom zisku upravenom o jednorazové položky. V porovnaní s rokom 2025 odhaduje jeho pokles o 147 miliónov libier (170,57 milióna eur) a oproti pôvodnej prognóze z decembra minulého roka o 60 miliónov libier.
(1 EUR = 0,86183 GBP)
Letisko Heathrow najnovšie očakáva, že tento rok vybaví menej než rekordných 84,5 milióna cestujúcich, ktorí prešli bránami letiska minulý rok. Nevylučuje ani pokles počtu cestujúcich až na približne 80 miliónov. V predchádzajúcej prognóze pritom letisko počítalo s rastom počtu cestujúcich na 85 miliónov.
Spoločnosť zároveň dodala, že s poklesom počíta aj pri jadrovom zisku upravenom o jednorazové položky. V porovnaní s rokom 2025 odhaduje jeho pokles o 147 miliónov libier (170,57 milióna eur) a oproti pôvodnej prognóze z decembra minulého roka o 60 miliónov libier.
(1 EUR = 0,86183 GBP)