Heathrow odhaduje, že počet cestujúcich klesne o viac ako 90 %

Londýn 14. apríla (TASR) - Londýnske letisko Heathrow, najrušnejšie v Európe, odhaduje, že počet cestujúcich klesne v apríli o viac ako 90 %. Dôvodom sú obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, ktoré bránia ľuďom v cestovaní.



Zvyšných zhruba 10 % alebo približne 680.000 ľudí, ktorí by mali tento mesiac prejsť bránami Heathrow, budú buď Briti vracajúci sa domov po uviaznutí v zahraničí, alebo cudzinci využívajúci ponuku repatriačných letov a tiež lekári, zdravotníci a odborníci, ktorí pomáhajú v iných častiach sveta v boji s koronakrízou.



Heathrow v utorok informoval, že v marci 2020 klesol počet cestujúcich, ktorí prešli cez letisko, o 52 % na 3,1 milióna zo 6,5 milióna ľudí v rovnakom období minulého roka. Väčšinu z marcových pasažierov pritom tvorili Briti, ktorí sa vracali domov zo zahraničia.



Letisko vlastní skupina investorov vrátane španielskej spoločnosti Ferrovial, Qatar Investment Authority a čínskej investičnej spoločnosti China Investment Corp. Heathrow aktuálne používa iba jednu zo svojich dvoch dráh, a to najmä na nákladné lety.



Heathrow sa viac ako desať rokov snažil vybudovať tretiu pristávaciu dráhu, pretože pred krízou bola jeho kapacita úplne naplnená.



Prioritu majú teraz nákladné lety so zdravotníckym materiálom, uviedlo letisko. Väčšina týchto materiálov sa prepravuje voľnými lietadlami pre cestujúcich, takže celkový objem nákladu klesol o tretinu.



Aj aerolínie British Airways sa tento mesiac spojili s vládou a uskutočňujú iba nákladné lety. Privážajú do Spojeného kráľovstva zdravotnícke potreby, ako sú ventilátory a osobné ochranné prostriedky.



Heathrow by chcel tiež spolupracovať s vládou na vývoji zdravotného skríningu cestujúcich a upozornil, že je potrebné dohodnúť spoločné medzinárodné postupy.



"Teraz je čas dohodnúť sa na spoločnom medzinárodnom štandarde pre zdravotný skríning na letiskách, aby ľudia mohli s dôverou cestovať, keď kríza ustúpi," uviedol generálny riaditeľ Heathrow John Holland-Kaye.



Spoločnosť Heathrow sa dohodla na znížení miezd o 10 % svojim 7000 priamym zamestnancom. Celkovo pracuje na letisku 76.500 ľudí, ale ich počet, ako aj počet otvorených terminálov sa pre cestovné obmedzenia znížil.



Letisko nedávno vyplatilo akcionárom dividendy vo výške 100 miliónov libier (114,20 milióna eur). Výplata sa podľa neho dohodla vo februári ešte pred tým, ako sa nový koronavírus rozšíril z Číny do celého sveta.



(1 EUR = 0,87565 GBP)