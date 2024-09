Heathrow zaznamenalo v auguste rekord, takmer osem miliónov pasažierov

Londýn 14. septembra (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zaznamenalo v preprave cestujúcich nový rekord, keď ich v auguste prešlo jeho terminálmi takmer osem miliónov. Navyše, nový rekord evidovalo letisko v auguste aj z pohľadu počtu vybavených cestujúcich za jeden deň. Uviedla to agentúra DPA.



Najväčšie britské letisko vybavilo v auguste celkovo 7,97 milióna cestujúcich. To je o 5,5 % viac než v auguste minulého roka a nové historické maximum. Rekord zaznamenalo letisko z tohto pohľadu aj za jeden deň, konkrétne 18. augusta, keď vybavilo približne 269.000 pasažierov.



Heathrow je tak na dobrej ceste k rekordu aj za celú letnú sezónu od júna do konca septembra. Očakáva sa, že za toto obdobie prejde jeho terminálmi viac než 30 miliónov cestujúcich, čo by znamenalo prvé leto, za ktoré letisko prekročilo túto hranicu.



Ako povedal generálny riaditeľ letiska Heathrow Thomas Woldbye, za posledné štyri mesiace prekonalo letisko viaceré rekordy, pričom z destinácií ho podporili najmä tie v Grécku, Španielsku, Taliansku a Turecku.



Augustové čísla však výrazne podporila aj americká speváčka Taylor Swift. Jej koncerty v Londýne v rámci európskej časti jej turné Eras zvýšili počet pasažierov, ktorí využili letisko Heathrow, o 40.000.