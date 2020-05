Heger: Avizované zníženie cestnej dane má čas, je splatná až v januári

Bratislava 14. mája (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR rokuje so zástupcami autodopravcov o ich požiadavkách v aktuálnej situácii. Ak sa urobia opatrenia v prospech niektorého sektoru, je dôležité aj to, ako budú prínosom pre Slovensko. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Avizované zníženie cestnej dane má zároveň podľa neho čas, pretože je splatná až v januári budúceho roka.



Rezort financií rokoval s predstaviteľmi Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Zo stretnutia podľa Hegera vyplynuli "domáce úlohy" pre autodopravcov, ktorí by mali doplniť určité údaje. "Vieme, že aj autodopravcovia dnes, viacerí z nich, ktorí sú aj slovenského pôvodu, podnikajú v zahraničí, majú svoje firmy v zahraničí, a pre nás ako pre zástupcov štátu, pre zástupcov občanov je dôležité vždy vidieť aj to, ako opatrenia, ktoré urobíme v prospech nejakého sektoru, budú prínosom pre Slovensko," zdôraznil Heger.



Ministerstvo tak v súčasnosti čaká na údaje, ktoré majú autodopravcovia pripraviť, aby sa mohli znova stretnúť. Podotkol, že Slovensko nie je vo fáze, keď by malo prebytok peňazí. "Preto aj diskusia s autodopravcami, myslím si, že veľmi korektná, je o tom, že ak štát niekde uvoľní, malo by to priniesť aj pre štát istý benefit," dodal minister financií.