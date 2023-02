Heger: Diskusie na samite EÚ o trhu nesmú diskriminovať menšie krajiny

Brusel 9. februára (TASR) - Slovensko na mimoriadnom samite EÚ v Bruseli (9. - 10. 2.) bude požadovať poctivé diskusie o ochrane jednotného trhu so zaistením spravodlivosti pre kapitálovo slabšie alebo menšie členské krajiny. Uviedol to vo štvrtok doobeda dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger po príchode do Bruselu, informuje spravodajca TASR.



Šéfovia vlád a štátov EÚ sa v Bruseli zamerajú aj na diskusie o ochrane jednotného trhu a konkurencieschopnosti. Už pred samitom sa vytvorili bloky krajín, ktoré majú rôzny pohľad na návrhy Európskej komisie, ako čeliť americkému zákonu o ochrane investícií a čínskym konkurenčným tlakom.



Eurokomisia chce situáciu zlepšiť dočasným uvoľnením pravidiel o štátnej pomoci, v prospech investícií do zelených inovácií, a vytvorením európskeho fond suverenity. S tým nesúhlasia menšie členské krajiny vrátane Slovenska, kým napríklad Francúzsko a Nemecko to podporujú.



Krajiny s menšou rozpočtovou silou sa obávajú, že uvoľnenie štátnych dotácií pomôže najmä ekonomicky silným krajinám, spôsobí "preteky v dotáciách" a deformuje fungovanie vnútorného trhu.



Na otázku TASR, ako budú lídri riešiť názorovú rozpoltenosť na samite, Heger zdôraznil, že musí ísť o "veľmi poctivé" diskusie.



"Treba si uvedomiť, že jednotný trh má chrániť každú jednu členskú krajinu. Nechceme spôsobiť, aby pod vplyvom štátnej pomoci došlo či už k diskriminácii tých menších krajín, alebo tých, ktoré nemajú dosť kapitálu, aby mohli zaistiť dostatočnú štátu pomoc. Tak by došlo aj k regionálnym rozdielom a to nechceme," poznamenal premiér.



Slovensko podľa jeho slov požaduje, aby po uvoľnení pravidiel štátna pomoc bola adresná, dočasná, flexibilná a musí zohľadňovať pravidlá, ktoré vylúčia akúkoľvek diskrimináciu krajín s menšou kapitálovou možnosťou.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)