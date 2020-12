Heger diskutoval s europoslancami o príprave Plánu obnovy Slovenska

Bratislava 1. decembra (TASR) – Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽANO) sa v utorok stretol so slovenskými europoslancami. Diskutovali o tom, v akom stave je slovenský Plán obnovy. Uviedli to po rokovaní na spoločnej tlačovej konferencii.



"Oceňujem prístup europoslancov, že sme sa mohli baviť vecne a naozaj sme sa na to pozerali cez optiku, čo je najlepšie pre Slovensko," podotkol minister. Ako spresnil, na rokovaní s europoslancami otvorili viacero tém a bavili sa o viacerých oblastiach, kam by Slovensko mohlo peniaze z Fondu obnovy smerovať.



Europoslanci takisto ocenili vecný a konštruktívny priebeh rokovania s ministrom, poukázali však aj na slabé miesta, ktorými sú napríklad absorpčná kapacita Slovenska minúť tieto peniaze na ďalšie roky. Poslanci sa vyjadrili, že sa budú snažiť byť nápomocní pri tom, aby Slovensko tieto peniaze minulo účelne a aby priniesli prospech občanom. Vyjadrili tiež želanie, aby sa takéto stretnutia uskutočňovali aj naďalej.



Poslanci Európskeho parlamentu takisto vyzdvihli dôležitosť smerovania 37 % prostriedkov na klimatické problémy. Okrem zelenej obnovy poukázali aj na dôležitosť investícií do reformy školstva či do vedy a výskumu.



Europoslanec za frakciu Renew Europe Group Michal Šimečka opäť pripomenul, že podľa neho sa mali verejné diskusie na tému Plánu obnovy začať skôr, avšak rozumie ministerstvu, že mu záleží na kvalite reformných plánov.



Ako dodal europoslanec za Európsku ľudovú stranu Vladimír Bilčík, podľa neho je Plán obnovy bezprecedentným finančným balíčkom. "Aby Slovensko malo šancu posunúť sa bližšie k tomu centru diania v Európe, teda aby sme na tom boli všetci lepšie, aby sme boli bohatší," vysvetlil účel plánu obnovy Bilčík s tým, že vypracovanie plánu bude meradlom úspechu.