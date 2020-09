Heger: Diskutujeme o troch oblastiach pri nastavení dlhovej brzdy

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR otvorilo diskusiu o nastavení dlhovej brzdy na Slovensku. Podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) sa diskutuje "o troch veciach".



"Jednou je prechod z hrubého na čistý dlh. Tým, že sa Slovensko pohybovalo vo vysokých pásmach dlhu, a bude sa aj pohybovať, tak práve tento strop a hrubý dlh bránil tomu, aby politici dofinacovávali chod štátu dostatočnou hotovostnou rezervou, lebo tá sa započítava do hrubého dlhu," priblížil Heger s tým, že Slovensko preto potrebuje prejsť na čistý dlh. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity by tak mala k dispozícii dostatok hotovosti pre akékoľvek prípady. "Myslím, že na tomto sa zhodneme všetci a na tomto bola zhoda aj medzi koalíciou a opozíciou," doplnil Heger.



Druhou otázkou je samotná dlhová brzda. "Tým, že prekročíme krízou všetky pásma, tak sa potrebujeme baviť o tom, ako ich nastaviť, aby sme smerovali k 40 % dlhu, ktorý je zdravý pre krajinu," priblížil Heger.



Treťou oblasťou, o ktorej sa diskutuje, sú výdavkové limity. "To, že sme ich nemali zavedené počas úrodných rokov spôsobilo, že vlády prejedli úrodné roky. Toto sme nemali. Preto je ich potrebné zaviesť. To bude oblasť na diskusiu," dodal Heger, ktorý verí, že sa nájde zhoda na nejakom riešení.



Očakáva diskusiu o tomto návrhu v parlamente. "Počítam, že to prejde ešte úpravou v parlamente. Tento návrh som dal vypracovať renomovaným ekonómom. Ten sme zobrali a dávame ho do parlamentu, ale je potrebné ho vsadiť aj do politickej reality," dodal Heger.