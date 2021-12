Heger dopredu nevedel, že Matovič chce k poukazom pridať ešte 100 eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) dopredu nevedel, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce k 500-eurovým poukazom pre seniorov navrhnúť aj 100 eur na energie. Heger to uviedol na piatkom tlačovom brífingu na Úrade vlády SR. Návrh by si vyžiadal ďalších vyše 100 miliónov eur k 500 miliónom eur za očkovacie poukazy.



"Myslím, že tak, ako všetci," odpovedal premiér na otázku, kedy sa dozvedel o 100 eurách pre dôchodcov na energie.



Predseda vlády zároveň potvrdil, že nebol na schôdzke Igora Matoviča s vedením hnutia Sme rodina, kde bol návrh o 100 eurách dopredu prezentovaný predsedovi Národnej rady (NR) SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina).



K poukazu v hodnote 500 eur za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov by sa mohol pridať bonus 100 eur na energie pre dôchodcov bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní. Navrhol to vo štvrtok (2. 12.) v rozprave v pléne NR SR minister financií Igor Matovič. Tento návrh podľa neho stojí za zváženie. Dodal, že ruka je podaná voči všetkým v sále vrátane SaS a opozičných poslancov.