Heger dotovanie obedov pre všetky deti nepovažuje za adresné riešenie

Bratislava 8. februára (TASR) - Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách, ktoré sa majú obnoviť od mája tohto roka, nie sú adresným riešením. Myslí si to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý na toto opatrenie ani po jeho schválení Národnou radou (NR) SR nezmenil názor a nesúhlasí s ním.



"My sme ako vláda priniesli do parlamentu, a parlament ju aj schválil, výraznú pomoc rodinám v podobe daňového bonusu a prídavku na dieťa, ktorý je enormne zvýšený v porovnaní s vládami Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Takže dávame dostatočnú pomoc," zdôraznil Heger v stredu na brífingu v parlamente. Pripomenul, že deti rodičov v hmotnej núdzi dostávali príspevok štátu na obedy aj doteraz.



Dočasne poverený premiér zároveň upozornil aj na nevyhnutnosť správať sa rozpočtovo zodpovedne. "Treba si uvedomiť, že v decembri bol schválený rozpočet. Je to zákon, ktorý presne hovorí, aké výdavky budú počas roka financované z verejných peňazí. Tam sa poslanci zaviazali, ktoré výdavky budú súčasťou výdavkov v roku 2023," argumentoval.



Ak chce akákoľvek strana predložiť návrh, ktorý navyšuje výdavky, musí podľa Hegera nevyhnutne priniesť aj návrh na jeho kompenzáciu. Poslanci Sme rodina aj OĽANO už avizovali, že dodatočné peniaze do rozpočtu chcú získať rozšírením osobitného odvodu pre regulované subjekty.



"Áno, teraz bude diskusia práve o tej kompenzácii. Rokovania budú prebiehať v najbližších dňoch a budúci týždeň," potvrdil Heger, ktorý je tiež dočasne poverený vedením ministerstva financií. Informácie o tom, že osobitný odvod by sa mal vzťahovať aj na banky, označil za nepresné. "Počkajme si na vývoj tých rokovaní," dodal poverený premiér.



Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa od mája tohto roka obnovia. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v utorok (7.2.) schválila Národná rada (NR) SR. V rámci nej poslanci súhlasili s pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina).



Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur.