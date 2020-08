Heger: Dôvody môjho odvolávania sú absurdné, teším sa na diskusiu

Bratislava 19. augusta (TASR) – Odvolávať ministra financií preto, že si najal človeka na identifikáciu predražených zákaziek, je absurdné. V stredu po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s jeho odvolávaním v Národnej rade (NR) SR, ktoré avizoval opozičný Smer-SD.



Heger si Michala Miškoviča podľa vlastných slov najal preto, aby zastavil predražené zákazky na Ministerstve financií (MF) SR. Príde mu absurdné, že ho za to chcú odvolávať. Poukázal na to, že si ho najal za 30 eur na hodinu, podľa Hegera pritom identifikovali zákazky za 300 až 500 eur na hodinu.



"Ja do toho parlamentu, samozrejme, prídem, teším sa na diskusiu. A budem prezentovať výsledky práve tohto zistenia a môžem povedať, že len niektoré z týchto odhalení priniesli miliónové úspory na ministerstve financií," naznačil Heger.



Minister podotkol, že Miškovič dostal jasné zadanie, po jeho splnení sa ich spolupráca skončí. Všetok tento tlak je podľa neho preto, že stúpajú "slovenskej oligarchii na otlaky". "Stúpame im na biznisy, ktoré tu mali, a, samozrejme, že ich politické krídlo Smer-SD urobí všetko preto, aby to zastavilo," skonštatoval Heger.



Smer-SD minulý týždeň avizoval, že pokiaľ Heger neodvolá šéfa Tiposu a zmluvy s advokátskou kanceláriou Miškoviča nezruší, bude v parlamente iniciovať jeho odvolanie.