Heger hovorí o otvorení diskusie, plán obnovy podľa R. Fica neexistuje

Bratislava 11. októbra (TASR) – Diskusia k plánu obnovy sa už uskutočňuje, výsledný dokument musí byť víťazstvom najlepších myšlienok pre Slovensko. Skonštatoval to minister financií Eduard Heger (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že vláda je nepripravená a nemá žiadne konkrétne opatrenia.



Heger poukázal na to, že súčasná vláda momentálne žne 12 rokov "devastačnej politiky" Smeru-SD. "Ak je na Slovensku zle, tak lebo Fico, lebo Smer," komentoval Fico vyjadrenia ministra financií. Zdôraznil, že Slovensko po voľbách v roku 2020 odovzdávali novej vláde v dobrej ekonomickej kondícii.



Podľa Fica ľudia v súčasnej situácii potrebujú najmä "helikoptérové" peniaze, pričom výzvy, ktoré sa robia, sú veľmi komplikované. "My tu máme stále zavedené mechanizmy, ktoré sú veľmi účinné," podotkol Heger. Fico kritizoval, že vláda sa nevenuje podpore niektorých oblastí, ako je šport, kultúra či cestovný ruch. Naznačil, že novelizáciou zákona z roku 2019 o podpore športu by mala vláda okamžite k dispozícii 20 miliónov eur na prekonanie ťažkého obdobia pre športovcov.



Fico zároveň uviedol, že od 15. októbra má Európska komisia (EK) otvorené dvere na rokovania s jednotlivými krajinami o využití peňazí z plánu obnovy. Heger však zdôraznil, že s eurokomisármi komunikuje o pláne obnovy Slovenska. Ubezpečil, že 15. októbra už bude prvý návrh, ktorý bude komunikovať EK. Spomenul, že z prostriedkov plánu obnovy chcú napríklad stavať nemocnice, pričom do zdravotníctva môžu ísť podľa jeho slov 2 miliardy eur z tohto nástroja. Viac ako miliardu eur podľa neho môže SR minúť na železnice. Jedným z projektov by mohla byť aj výstavba kanalizácie a vodovodov. Fico oponoval s tým, že do roku 2023 sa nepodarí zazmluvniť výstavbu nemocníc.



Heger dodal, že v reformnom dokumente sú pripravené dáta na diskusiu. Fico sa zaujímal, čo má napríklad daňová reforma spoločné s plánom obnovy. Heger ozrejmil, že čerpanie z plánu obnovy je podmienené určitými reformami. "Chceme teraz, aby politici povedali, aké majú svoje priority," zdôraznil Heger, podľa ktorého Smer-SD neprináša "k stolu" nič. Predseda Smeru-SD sa obáva, že príprava vlády na plán obnovy je nulová a po 15. októbri nemá s čím prísť. Heger pozval ľudí do diskusie a skonštatoval, že komunikuje aj s jednotlivými sektormi.