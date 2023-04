Heger: Kandidáta na člena Európskeho dvora audítorov vyriešime v máji

Bratislava 20. apríla (TASR) - Nomináciou slovenského kandidáta na člena Európskeho dvora audítorov (EDA) namiesto neschváleného Martina Klusa sa bude vláda zaoberať v máji. Uviedol to vo štvrtok dočasne poverený premiér Eduard Heger.



"Mojím plánom je, aby sme tak rozhodli v máji. Pokúsime sa o to do prvej polovice mája, dal som vyslovene termín máj. Komunikujem aj s EDA, malo to byť v takom časovom limite, že to budú potom v júli vedieť schváliť v pléne. Takže, aby sme ešte pred letom v rámci všetkých procedúr mali nového kandidáta. Máj bude teda ten mesiac, keď toto budeme riešiť na slovenskej pôde," spresnil Heger.



Vláda SR stiahla nomináciu Klusa na kandidáta SR za člena EDA 28. marca. Kabinet o tom rozhodol na svojom zasadnutí po tom, ako sa Klus vzdal kandidatúry.



Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu 22. marca odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová následne požiadala Hegera, aby vláda Klusovu nomináciu stiahla. Heger reagoval, že sa má Klus k situácii postaviť čelom a požiadať o stiahnutie kandidatúry.