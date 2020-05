Heger: Kandidáti na šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú zaujímaví

Bratislava 27. mája (TASR) - Medzi uchádzačmi, ktorí sa uchádzajú o post šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), sú podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) celkom zaujímavé mená. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády.



Rezort financií vyhlásil výberové konanie začiatkom mája tohto roka. Mandát dosluhujúceho predsedu RRZ Ivana Šramka sa skončil 26. júna minulého roka. "Kandidáti sa hlásia. Predpokladám, že sa ešte nejakí prihlásia. Sú tam celkom zaujímavé mená. Počkáme si na to, kým sa prihlásia všetci, ktorí budú mať záujem," priblížil Heger.



Hneď ako sa skončí termín na prihlasovanie uchádzačov, uskutoční sa výberové konanie. "Komunikujeme s výberovou komisiou, pripravujú sa parametre, na základe ktorých sa budú vyhodnocovať jednotliví kandidáti," doplnil Heger.



Minister zatiaľ nechcel prezradiť mená uchádzačov, ktorí sa už prihlásili do výberového procesu. "Počkáme si na všetkých prihlásených," dodal Heger s tým, že až potom sa verejnosť dozvie mená uchádzačov.



Rozpočtová rada na Slovensku plní dôležitú funkciu. Okrem analytickej činnosti dohliada na verejné financie, zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, predkladá vláde "vysvedčenie" za plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, taktiež vypracováva stanoviská k legislatívnym návrhom. Okrem toho aj monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia Slovenska.