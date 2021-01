Konsolidácia bude pokračovať, tvrdí Heger

Bratislava 2. januára (TASR) - Dosiahnuť vyrovnaný rozpočet nebude v tomto volebnom období možné. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá priniesla veľké ekonomické straty, a tým aj zhoršenie vývoja verejných financií. V rozhovore pre TASR na to upozornil minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Vyčíslil, že v dôsledku pandémie slovenská ekonomika stratila približne dva roky. Na predkrízové úrovne sa má vrátiť až koncom budúceho roka. To má vplyv aj na verejné financie. "Naším cieľom bude dostať štrukturálny deficit pod 3 % HDP. To je to, na čom budeme pracovať," avizoval Heger. Volebné obdobie súčasnej vlády končí v roku 2024.



Podľa rozpočtu schváleného v decembri Národnou radou (NR) SR by mal deficit verejných financií v budúcom roku klesnúť na 7,41 % z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. V ďalších rokoch by sa mal schodok postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023. Ministerstvo financií bolo z viacerých strán kritizované, že takto plánovaná konsolidácia je pomalá.



Heger však avizuje, že budúci rok predstaví už ambicióznejší plán znižovania deficitu. "Pre nás bolo dôležité prísť s takým rozpočtom na budúci rok, ktorý ešte stále má stimuly do podchladenej ekonomiky. Je to prirodzené, je to trend, ktorý vidíme aj v okolitých krajinách. Aj predstavitelia EK hovorili, že pre rok 2021 ešte uvoľnili pravidlá práve na to, aby jednotlivé štáty dávali stimuly do ekonomiky," vysvetlil s tým, že na konsolidáciu je potrebné sa zamerať v rokoch 2022 a 2023.



Spôsobov, ako zlepšiť vývoj verejných financií, vidí viac. Ide o vyššiu efektivitu výdavkov, lepší výber daní, čerpanie eurofondov, verejné obstarávanie, oživenie ekonomiky či rôzne reformy.



Efektívnejšiemu míňaniu môže pomôcť napríklad zavedené posudzovanie všetkých verejných investícií už nad jeden milión eur Útvarom hodnoty za peniaze. "Ďalšia vec je efektivita na strane príjmov, to znamená vo výbere daní. Nezvyšujeme sadzby, ale snažíme sa dostať dane od ľudí, ktorí si ich podvodne nechávajú u seba," zdôraznil minister. Aj nový šéf finančnej správy má podľa neho rozvíjať víziu "dvoch tvárí". Láskavej pre tých poctivých a nekompromisnej pre tých, ktorí okrádajú štát.



Verejným financiám pomôže tiež oživenie ekonomiky a pokles nezamestnanosti, či efektívnejšie verejné obstarávanie. Dôležité sú aj reformy. "Tieto reformy dokážu priniesť vyššiu kvalitu poskytovaných služieb za menej peňazí. Toto budú tie konsolidačné opatrenia," doplnil Heger. Upozornil však, že konkrétne návrhy budú v budúcom roku vychádzať z aktuálnej situácie. Nikto totiž v tejto chvíli nevie povedať, ako dlho bude ešte doznievať pandémia.