Heger: Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy

Bratislava 25. novembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS) by mali s ministerskými úradníkmi konzultovať jednotlivé projekty štátu približne raz do týždňa. Povedal to v stredu po rokovaní s predsedom ZMOS Branislavom Trégerom a prezidentom ÚMS Richardom Rybníčkom minister financií Eduard Heger (OĽANO).



"Ak chceme, aby bol plán obnovy úspešný, je veľmi dôležité, aby na ňom mali podiel všetci aktéri, ktorí na Slovensku pôsobia. Musíme si povedať, že práve zástupcovia samospráv sú kľúčovými hráčmi pre dosiahnutie úspechu plánu obnovy," povedal Heger. Na stretnutí pomenovali nedostatky, ktoré sú v súčasnosti napríklad v nástrojoch verejného obstarávania alebo v stavebnom zákone. "Sú takými hrdlami pri implementácii aj pri čerpaní aj európskych zdrojov, na ktorých budeme musieť popracovať," povedal Heger.



Tréger zdôraznil, že je veľmi dôležitou úlohou, aby sa územie po technickej, ekonomickej aj sociálnej stránke rozvíjalo. ZMOS podľa neho bude trvať na rozvoji železničnej a cestnej dopravy.







Podľa Rybníčka by mal byť prioritou v rámci nového programového obdobia EÚ aj plánu obnovy mestský rozvoj. "Je úplne jasné, že vo všetkých krajinách na svete sú to mestá, ktoré sú zdrojom rozvoja. Sú to centrá vzdelávania, centrá pracovnej sily, centrá športu, centrá všetkých kľúčových odvetví, ktoré ťahajú ekonomiku dopredu," povedal Rybníček.



Podstatné podľa šéfa ÚMS je, že mestá a obce budú vopred vedieť, čo sa chystá vláda financovať z plánu obnovy. "Pretože, keď my budeme vedieť, čo chystá vláda SR v rámci investícií, budeme vedieť spolu s vládou diskutovať, ktoré projekty, ktoré majú pripravené mestá a obce, budú kompatibilné s týmito projektmi." To by malo podľa Rybníčka pomôcť s rozvojom území a znižovaním regionálnych rozdielov. Ako príklad uviedol možnú výstavbu veľkej nadregionálnej nemocnice, ktorú musí sprevádzať aj výstavba ciest, nájomných bytov, športovísk či materských škôl.