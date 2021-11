Heger: Prioritami plánu obnovy sú vzdelávanie a zdravotníctvo

Bratislava 11. novembra (TASR) - Národnými prioritami plánu obnovy v SR je vzdelávanie a zdravotníctvo. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v príhovore na konferencii Plán obnovy pre budúce generácie, pri príležitosti návštevy zástupcov Európskej komisie (EK) na Slovensku.



"Keď sme tvorili plán obnovy videli sme oblasti, v ktorých sa dlho 'spalo'. Preto sme sa aj pri rozhodovaní o národných prioritách rozhodli, že dvomi národnými prioritami budú vzdelávanie a zdravotníctvo. Avšak dôležité je v tomto momente povedať, že plán obnovy má aj isté dané priority z hľadiska európskeho spoločenstva. Preto môžeme povedať, že plán obnovy je historicky najväčším environmentálnym programom EÚ a teda aj Slovenska," priblížil premiér s tým, že plán obnovy je podľa neho "veľký akt spolupráce".



"Pre nás boli národnými prioritami vzdelávanie a zdravotníctvo, pretože vo vzdelávaní chceme, aby naše deti, keď prejdú vzdelávacím procesom, boli pripravené na slovenský trh a aby neodchádzali do zahraničia, pretože musia, ale iba ak chcú. Ale aby hlavne nachádzali uplatnenie na Slovensku, aby boli sebavedomé, vzdelané a kriticky mysliace," vysvetlil premiér.



Zdravotníctvo je pre Slovensko podľa neho druhá veľmi dôležitá priorita. "O nej sme veľmi dlho vedeli, že chátra. Pandémia vyzliekla naše zdravotníctvo úplne donaha. Preto je dôležité, aby sme s reformou, ktorú sme nastavili aj pre oblasť zdravotníctva, v žiadnom prípade neotáľali. Na túto reformu sú naviazané aj veľké investície. Ak niečo potrebuje veľké investície, tak je to práve zdravotníctvo."



Zdôraznil, že plán obnovy a boj s pandémiou sú dve zásadné priority jeho vlády a úsilia. "S čím sa stretávame pri implementácii plánu obnovy je však strach a nedôvera. Je to svojim spôsobom aj prirodzené, pretože plán obnovy odráža v sebe po 15 rokoch reformné úsilie. Ľudia už 15 rokov nezakúsili reformy a majú strach nepoznaného."







"Chceme preto ľuďom ukázať, že nie je dôvod na strach. Oblasti, ktoré ideme reformovať, boli značne zanedbané. Reformy sú v konečnom dôsledku pre ľudí. Budeme komunikovať s ľuďmi, budeme chodiť do regiónov. Urobíme všetko preto, aby sme plán obnovy naplnili. Plán obnovy je ambiciózny, ale reálny," dodal predseda vlády.