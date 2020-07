Heger: Novela štátneho rozpočtu na rok 2020 zmení len niektoré položky

Bratislava 13. júla (TASR) - Novela zákona o štátnom rozpočte, ktorou by sa mal v najbližších dňoch zaoberať parlament, opravuje, respektíve dopĺňa len položky, ktoré boli predchádzajúcou vládou podhodnotené, alebo s ktorými rozpočet pre pandémiu vlani nemohol počítať. Uviedol to po skončení pondelkového rokovania vládneho kabinetu minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO).







"Rozpočtový proces trvá celý rok, začína od začiatku roka, my sme teraz už v rozpočtovom procese na rok 2021. Myslieť si, že dokážeme novelizovať rozpočet na rok 2020 spôsobom, akým sa zostavuje (bežný) rozpočet, je úplne naivné a detinské. Predpokladám, že toto si nikto nemyslí, kto trochu rozumie zostavovaniu rozpočtu. Preto prichádzame s novelou rozpočtu a navyšujeme len tie položky, ktoré boli (v rozpočte na rok 2020) zle urobené, alebo ktoré v ňom neboli z dôvodu pandémie. Zároveň opravujeme tých 'kostlivcov v skrini', ktorých sme (v rozpočte) ponachádzali," spresnil Heger.



Vláda v novelizovanom rozpočte na rok 2020 podľa ministra financií počíta s viacerými rezervami tak, aby dokázala reagovať na situácie, o ktorých sa politicky rozhodne. "Predpokladám, že rozhodnutie o tom príde veľmi skoro," doplnil Heger. Avizované tzv. trináste dôchodky, ktoré schválila predchádzajúca vláda a ktoré by sa mali vyplácať koncom tohto roku, podľa jeho slov nemali v aktuálne platnom štátnom rozpočte finančné krytie a ich vyplatenie by sa aj podľa novelizovaného rozpočtu zabezpečovalo na dlh.



Doplnil, že úspory v rozpočte v túto chvíľu ešte nie sú spočítané. "Máme momentálne narátané rezervy na to, aby sme vedeli pokryť všetky potreby, ktoré nás postretnú. S istotou počítame napríklad aj s takou položkou, ako je obstarávanie ochranných prvkov, ktoré za prvý polrok, počas prvej vlny pandémie, stáli okolo 130 miliónov eur. Na prípadnú druhú vlnu pandémie sme si dali rezervu na tento účel vo výške 150 miliónov eur pre Správu štátnych hmotných rezerv. V rozpočte teda rátame s viacerými rezervami, ktoré nemusia byť vyčerpané, ak to nebude nevyhnutné a budú sa čerpať, ak sa naplnia podmienky súvisiace s daným opatrením," dodal Heger.