Heger: Novelizácia rozpočtu je nutná,diskusia patrí za zatvorené dvere

Bratislava 20. mája (TASR) - Novelizácia štátneho rozpočtu je potrebná. Premiér Eduard Heger (OĽANO) preto verí v konštruktívnu diskusiu medzi aktérmi sporu o rozpočte, ktorá nebude proces prijatia zmien zdržovať. Uviedol to vo štvrtkovom stanovisku, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Diskusia o zmenách v štátnom rozpočte podľa Hegera patrí za zatvorené dvere koalície a nebola ani potrebná. Poznamenal, že opatrenia, ktoré sa do rozpočtu preniesli, boli aj témou koaličných rád.



"Sme pestrá koalícia a je prirodzené, že vedieme diskusie o rôznych sporoch alebo rôznych obsahových sporoch. Avšak tu treba povedať, že novela rozpočtu je nevyhnutná. Je to naozaj technická vec," povedal premiér s tým, že takáto verejná diskusia preto ani nebola potrebná. "Opatrenia, ktoré sme do rozpočtu preniesli, sú opatrenia, na ktorých sme sa dohadovali na jednotlivých koaličných radách a som rád, že aj Medzinárodný menový fond nás pochválil za viaceré opatrenia, ktoré sme na boj proti pandémii zaviedli," dodal.



Podčiarkol, že zmeny v rozpočte je potrebné schváliť v najbližších dňoch v Národnej rade (NR) SR. Verí preto, že diskusia medzi jednotlivými aktérmi sporu o rozpočte bude konštruktívna a nebude zdržovať proces prijatia zmien. "Pretože potrebujeme pomoc ľuďom poskytovať naďalej," uzavrel.



Z novely štátneho rozpočtu vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur.



Parlament sa mal novelizáciou rozpočtu zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Proti zrýchlenému režimu sa však ozvala koaličná SaS. Zvýšenie deficitu zhruba o 3,3 miliardy eur považuje za vážnu tému a chce k tomu diskusiu. Pre rozpočet a s ním súvisiaci spor najmä medzi hnutím OĽANO a SaS prerušil počas týždňa šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) májovú schôdzu. Rozpočtu by sa tak poslanci mali venovať až v stredu 26. mája.