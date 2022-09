Heger: O energiách komunikujem rovnako na Slovensku aj v zahraničí

Bratislava 28. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) komunikuje o problémoch s cenami energií rovnako na Slovensku aj v zahraničí. Premiér to uviedol na brífingu po stredajšom rokovaní vlády aj v súvislosti s jeho vyjadreniami pre stredajšie vydanie renomovaných novín Financial Times (FT).



"Komunikujem úplne rovnako na Slovensku aj v zahraničí, akurát, že v zahraničí komunikujem v angličtine," spresnil premiér. Pripomenul, že v súvislosti s energiami hovoril verejne o tzv. pláne B. "My sme povedali, že plán B je krajné riešenie a že k nemu budeme musieť pristúpiť, ak nebude žiadne iné riešenie. Teraz veľmi jasne komunikujeme, aj na európskom poli, aby pochopili, v akej situácii sa Slovensko nachádza, ak sa nenájde riešenie európske. To je všetko, tá rétorika je stále rovnaká," podčiarkol.



Heger pre FT okrem iného uviedol, že slovenskej ekonomike hrozí kolaps v dôsledku prudko rastúcich cien elektriny. Rast cien po ruskej invázii na Ukrajinu môže "zabiť" ekonomiku krajiny, pokiaľ nedostane podporu v miliardách eur z Bruselu, citujú FT Hegera. Slovenský premiér v rozhovore tiež upozornil, že ak sa tak nestane, bude nútený znárodniť dodávky elektriny v krajine.