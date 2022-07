Heger: Opatrenia EÚ v oblasti plynu musia zohľadňovať možnosti krajín

Bratislava 22. júla (TASR) – Slovensko je silne industriálna krajina, pričom kostra našej ekonomiky je postavená na priemysle, ktorý je z určitej časti závislý od plynu. Je preto dôležité, aby všetky opatrenia Európskej únie zohľadňovali východiskové pozície jednotlivých krajín. Po piatkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to na brífingu povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Predseda vlády o opatreniach EÚ telefonicky rokoval s českým premiérom a aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Mal som včera telefonát s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ale taktiež s českým premiérom Petrom Fialom, keďže teraz Česká republika predsedá Európskej rade. Diskutovali o sme súčasnom vývoji, čo môžeme očakávať, aké sú možnosti," povedal Heger.



Premiér zdôraznil potrebu solidarity medzi jednotlivými krajinami. Slovensko je totiž ako stredoeurópska krajina silne závislé od dodávok ruského zemného plynu a nemá bez spolupráce s inými krajinami možnosť alternatívnych dodávok plynu.



Problémom je podľa Hegera dlhodobé zanedbávanie alternatívnych zdrojov energie, ktoré by nahradili fosílne palivá z Ruska. Tento stav pritom podľa premiéra trvá už od roku 2006, keď sa o problematike začalo hovoriť aj na vládnej úrovni. "Samozrejme, toto nevieme dohnať zvečera do rána, ale robíme všetko pre to, aby sa tak stalo," dodal premiér.