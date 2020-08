Heger: Plán reforiem v septembri predstavíme verejnosti

Bratislava 19. augusta (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR intenzívne pracuje na príprave plánu reforiem. V septembri by s ním chcelo predstúpiť pred verejnosť a začať diskusiu. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO).



"Na jednej strane sme vo veľmi ťažkej situácii zasiahnutí krízou korony, na druhej strane tu máme úžasné okno príležitostí, historické okno príležitostí pre to, aby sme mohli opraviť Slovensko. Máme tu silné programové vyhlásenie vlády, máme tu jasné odporúčania Európskej komisie (EK), ktoré hovoria o tom, čo Slovensko potrebuje," poznamenal Heger.



Prípravné práce na pláne reforiem sa podľa jeho slov uskutočňujú každý deň. Skonštatoval, že tým podľa neho momentálne "žije" rezort financií. Ak balík peňazí Slovensko správne alokuje, v najbližších rokoch podľa Hegera môže SR "dobehnúť" to, čo sa zanedbalo.



Nadstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme Fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) vypracovala a odovzdala Európskej komisii (EK) národný plán obnovy a odolnosti. Tento plán bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.



Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne bude finálny plán obnovy predložený komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na jeho posúdenie a schválenie. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.