Heger: Plánovali sme mnohé reformy, extrémne nás zamestnala pandémia

Bratislava 31. decembra (TASR) - Nové vedenie ministerstva financií plánovalo pustiť sa po svojom nástupe v marci tohto roka do mnohých reforiem. Do tejto práce však v prvom roku extrémne zasiahla pandémia nového koronavírusu, na ktorú bolo potrebné reagovať. V rozhovore pre TASR takto zhodnotil prvý necelý rok vo funkcii minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



"Naše plány boli postavené na mnohých reformách, ktoré sme aj začali, ale tým, že sme museli veľa času venovať práve riešeniu situácie s pandémiou, tak to zobralo veľké úsilie," upozornil.



Pripomenul vládou prijímané programy na podporu zamestnanosti, pomoc podnikom a ľuďom. "Robili sme viaceré opatrenia, intervenovali sme na trhu práce tak, aby ľudia neboli prepúšťaní a ukázalo sa to aj v číslach. Nezamestnanosť klesala tri mesiace po sebe aj počas krízy, čo je veľmi pozitívne a myslím si, že to bolo práve následkom opatrení, ktoré sme ako vláda robili," podčiarkol Heger. Vyzdvihol tiež program bankových záruk a pôžičiek pre podnikateľský sektor. "Všetky pomoci, ktoré sú dnes funkčné, budú pokračovať, až kým sa tá situácia nezlepší," doplnil.



Minister financií v tejto súvislosti vyzdvihol, že najmä v prvej vlne sa podarilo držať pandémiu pod kontrolou, čo pomohlo aj slovenskej ekonomike. "Pokles spotreby na Slovensku bol najnižší v porovnaní s inými krajinami. Tretí kvartál z hľadiska hrubého domáceho produktu bol veľmi silný, rástol nad očakávania, čo spôsobilo aj to, že prepad ekonomiky za tento rok bude slabší, ako sa pôvodne čakalo," zdôraznil Heger.



Z pohľadu ministerstva financií ocenil, že sa rezortu podarilo zostaviť realistický rozpočet na ďalší rok. Tiež naštartovanie prípravy Plánu obnovy, z ktorého môže Slovensko v nasledujúcich rokoch získať takmer 6 miliárd eur. "Bolo dôležité zvoliť správne priority, na tom sme veľmi intenzívne pracovali s rezortmi, s odborníkmi a pokračujeme v tomto trende," doplnil minister.



Veľa práce sa podľa neho urobilo v príprave zmien ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, začala sa tiež príprava daňovo-odvodovej reformy, ktorá bude jednou z priorít v budúcom roku. "Myslím si, že za ten trištvrte rok sme toho stihli veľmi veľa. Vláda štandardne zasadá raz za týždeň, ale my sme tento rok zasadali oveľa častejšie. Aj tam je vidieť, že to úsilie bolo veľké, ale bolo to dôležité, doba si to vyžadovala a to sú výsledky, ktoré máme zatiaľ za sebou," dodal Heger.