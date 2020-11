Heger: Pri pláne obnovy je dôležitá kvalita, tomu opozícia nerozumie

Bratislava 23. novembra (TASR) – Koronakríza či celoplošné testovanie sú otázky, ktoré dokážu prebiť aj takú dôležitú tému, akou je plán obnovy. Pripustil to v pondelok minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ubezpečil však, že na ňom intenzívne pracujú, pričom dôležitá je práve kvalita. Tomu opozícia nerozumie, lebo nepriniesla žiadnu reformu. Uviedol to v reakcii na kritiku opozičného Smeru-SD, podľa ktorého je ohrozené čerpanie prostriedkov z fondu obnovy.



Skonštatoval, že dôraz pri tvorbe plánu obnovy kladie na kvalitu. "To je asi to najdôležitejšie, samozrejme, tomuto opozícia nerozumie, pretože nikdy kvalitné veci neprinášala, za 12 rokov žiadnu reformu nepriniesla. Vyjedla hrniec úplne do poslednej lyžičky, nič pre Slovensko nespravila," podotkol Heger.



Myslí si, že sa podarilo rozprúdiť verejnú diskusiu o tejto téme, ktorú naštartovali reformným menu. "Odvtedy plán obnovy žije, áno, samozrejme, otázka 'korony', celoplošného testovania, je otázka, ktorá dokáže prebiť aj takúto dôležitú tému, ale sú to bytostné veci, ktoré sa ľudí dotýkajú. My intenzívne pracujeme na pláne obnovy," dodal minister.



Priblížil, že momentálne sa uskutočňuje diskusia v rámci koalície. Hneď ako bude uzavretá, predstavia aj priority, ktoré budú súčasťou plánu obnovy. Veľkou prioritou je podľa neho vzdelávanie, reforma zdravotníctva a investície s tým súvisiace. "Potrebujeme investovať do nemocníc, potrebujeme optimalizovať sieť nemocníc a zvýšiť ich kvalitu," spresnil Heger s tým, že investície pôjdu aj do zelenej ekonomiky a digitalizácie. Diskusia s Európskou komisiou (EK) o pláne obnovy sa podľa jeho slov uskutočňuje už od leta. "Komunikujeme niekoľkokrát za týždeň, takže tá komunikácia je veľmi intenzívna," poznamenal Heger.



Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v pondelok uviedol, že Slovensko je v súčasnosti v najakútnejšom ohrození, pokiaľ ide o čerpanie prostriedkov z fondu obnovy, ktorý vytvorila Európska únia (EÚ). Dôvodom je podľa neho "neschopnosť" vlády Igora Matoviča (OĽANO) v príprave plánu na čerpanie týchto financií.