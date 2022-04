Heger: Pri téme inflácie sa treba sústrediť na riešenie úloh

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pri téme inflácie je v priestore priveľa emócií, hraničiacich s panikou, čím sa zužuje priestor na racionálne uvažovanie. Treba sa sústrediť na riešenie kľúčových úloh. Uviedol to na sociálnej sieti predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



Vlády majú podľa slov premiéra dnes dve kľúčové úlohy. "Úmyselne hovorím vlády, lebo rast inflácie je vyvolaný globálnymi faktormi," zdôraznil.



"Prvou úlohou je, že nesmieme prijímať opatrenia, ktoré by zrýchľovali rast cien. Musíme sa vyhnúť javu, ktorý sa volá inflačná špirála," priblížil Heger. V rozpočtovej politike to podľa neho znamená, že sa vláda musí krotiť vo výdavkoch, lebo pumpovanie peňazí do ekonomiky v danej situácii len zvyšuje ceny.



Druhou úlohou podľa premiéra je, že štát musí pomáhať tým občanom a rodinám, ktoré sú rastom cien najviac ohrozené. "Zabrzdili sme rast cien energií pre domácnosti, čo je celoplošné opatrenie. Čaká nás ešte úloha pomôcť ľuďom v núdzi. Opakujem ľuďom v núdzi, lebo celoplošné dotovanie rodinných rozpočtov by roztáčalo inflačnú špirálu a hnalo nás do stále väčších ťažkostí," podčiarkol Heger. V tejto oblasti je vládna koalícia podľa neho blízko k riešeniu problému a čoskoro ho predstaví občanom.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) ešte minulý týždeň predstavil návrh, podľa ktorého inflačná pomoc štátu občanom v núdzi by mala dosiahnuť asi 133 miliónov eur. Pomoc má byť rozčlenená na tri skupiny osôb - pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo výške 5,8 milióna eur, ďalej pomoc pre rodiny s deťmi vo výške 101,7 milióna eur a pomoc pre nízkopríjmové skupiny bez detí vo výške 25,5 milióna eur.



V utorok (12.4.) po rokovaní vlády Krajniak priblížil, že koalícia sa v rokovaní o financovaní navrhovaných príspevkov pre zdražovaním najviac ohrozené skupiny priblížila k dohode. Okrem možných zdrojov financií pritom padli návrhy aj na rozšírenie pomoci ďalším skupinám.