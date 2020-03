Heger: Prijali sme tzv. prvú pomoc, na ďalších opatreniach sa pracuje

Bratislava 31. marca (TASR) – Vláda v utorok schválila súbor opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Ide o akúsi prvú pomoc, pracuje sa aj na ďalších opatreniach, ktoré prídu do parlamentu v nasledujúcich dňoch. Po rokovaní vládneho kabinetu to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Zároveň potvrdil, že sa uskutočňujú rokovania s bankami o odklade splátok. "Každý si uvedomuje v tejto situácii, že je potrebné si navzájom pomôcť, je potrebné vyjsť v ústrety aj občanom s tými odkladmi," poznamenal Heger s tým, že tento krok bude nevyhnutný. Priblížil, že na konkrétnych špecifikáciách sa pracuje a je otázkou dní, keď predstaví konkrétny výsledok rokovaní. Podotkol, že musí ísť o veľmi jednoduché opatrenie dostupné pre ľudí. "Bude to na žiadosť klienta, ale tie detaily ešte dolaďujeme," dodal Heger.



Pripustil tiež vytvorenie krízového hospodárskeho štábu, ako to navrhujú zamestnávatelia. "Tento nápad vznikol na ministerstve hospodárstva ešte koncom minulého týždňa," doplnil minister financií.



Opatrenia v oblasti financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v utorok schválil s pripomienkami vládny kabinet. Tento návrh bude v parlamente prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní. Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Vláde sa má tiež umožniť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020.