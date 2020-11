Heger: Rezort financií komunikuje s bankami o odklade splácania úverov

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo financií SR ďalej komunikuje s bankami o možnosti odkladu splácania úverov domácnosťami. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO).



"Vychádzame z prieskumu, ktorý realizovala Národná banka Slovenska (NBS) a zverejnila 5. novembra. Tie dáta, ktoré zverejnila, boli veľmi pozitívne. Ľudí, ktorí zvažovali odklad splácania, bolo asi len 0,1 %, a 1,6 % ľudí očakáva nejaké výrazné ťažkosti pri splácaní záväzkov. Keby sme vychádzali len z týchto čísel, tak je vidieť, že sú to len individuálne prípady, a nie nejaký systémový prvok. Preto bude dôležité počkať si na ďalší zber dát na úrovni NBS," povedal.



Dobrou správou podľa neho je, že vláda v čase prvej vlny pandémie nastavila možnosť odkladu splácania úverov až na 9 mesiacov, a to ako jedna z mála krajín. "Aj dnes ešte môžu ľudia požiadať o odklad, a to až o 9 mesiacov. Samotní klienti bánk však musia začať splácať odložené úvery alebo dať (bankám) najavo, že úvery nevedia splácať," podčiarkol Heger.



"My sme v rokovaní (s bankami), stále si udržujeme diskusiu s bankovou asociáciou. Banky sme tiež požiadali, aby aj ony monitorovali dáta, ktoré majú na základe svojich klientskych vzťahov. Ak sa uskutoční ďalší zber dát v NBS, tak to budú informácie, z ktorých môžeme ďalej vychádzať. Zároveň budeme vedieť, aká je situácia pred koncom roka, keď sa končí odložené splátkové obdobie. Prezieravo preto komunikujeme s bankovou asociáciou, aby sme mali pripravené nejaké riešenia," dodal Heger.